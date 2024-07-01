Сержанта військової частини Одещини викрили на хабарі

На Одещині затримали військового за хабарництво. Фото: Офіс Генпрокурора

На Одещині викрили військового, який за гроші обіцяв захисникові, що зможе перевести його з лінії зіткнення до тилу. За одержання хабаря тепер йому загрожує понад 10 років у в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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Деталі справи

Головний сержант обіцяв чинному військовослужбовцю, що зможе перевести його з "нуля" до тилової частини. Однак за таку послугу він просив 4500 доларів. Військовослужбовець погодився на умови сержанта та передав усі гроші через свого посередника. Однак під час одержання хабаря сержанта затримали правоохоронці.

Що вилучили у сержанта. Фото: Офіс Генпрокурора

Яке покарання

Головному сержанту висунули підозру за отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 605 600 гривень.

Хабарництво на Одещині

Ми писали, що в Одесі правоохоронці, ймовірно, затримали співробітника одного з районних ТЦК та СП. Відомо, що чоловік вимагав хабар з військовозобов'язаного, щоб не видати йому повістку.

Також ми повідомляли, що начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитися від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.