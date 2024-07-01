Сержанта воинской части Одесчины разоблачили на взятке

С фронта до тыла за 4 тысячи долларов — в Одесской области разоблачили сержанта
В Одесской области разоблачили военного, который за деньги обещал защитнику, что сможет перевести его с линии столкновения в тыл. За получение взятки теперь ему грозит более 10 лет в тюрьме.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Детали дела
Главный сержант обещал действующему военнослужащему, что сможет перевести его с "нуля" в тыловую часть. Однако за такую услугу он просил 4500 долларов. Военнослужащий согласился на условия сержанта и передал все деньги через своего посредника. Однако при получении взятки сержанта задержали правоохранители.
Какое наказание
Главному сержанту выдвинули подозрение за получение взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 605 600 гривен.
Взяточничество в Одесской области
Мы писали, что в Одессе правоохранители, вероятно, задержали сотрудника одного из районных ТЦК и СП. Известно, что мужчина требовал взятку с военнообязанного, чтобы не выдать ему повестку.
Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.
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