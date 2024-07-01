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С фронта до тыла за 4 тысячи долларов — в Одесской области разоблачили сержанта

1 июля 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сержанта воинской части Одесчины разоблачили на взятке
В Одесской области задержали военного за взяточничество. Фото: Офис Генпрокурора
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области разоблачили военного, который за деньги обещал защитнику, что сможет перевести его с линии столкновения в тыл. За получение взятки теперь ему грозит более 10 лет в тюрьме.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Детали дела

Главный сержант обещал действующему военнослужащему, что сможет перевести его с "нуля" в тыловую часть. Однако за такую услугу он просил 4500 долларов. Военнослужащий согласился на условия сержанта и передал все деньги через своего посредника. Однако при получении взятки сержанта задержали правоохранители.

Задержали сержанта в Одесской области за взятку.
Что изъяли у сержанта. Фото: Офис Генпрокурора.

Какое наказание

Главному сержанту выдвинули подозрение за получение взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 605 600 гривен.

Взяточничество в Одесской области

Мы писали, что в Одессе правоохранители, вероятно, задержали сотрудника одного из районных ТЦК и СП. Известно, что мужчина требовал взятку с военнообязанного, чтобы не выдать ему повестку.

Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.

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