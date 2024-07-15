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Оплачиваемые выходные — командир судна ВМС требовал взятки за отгулы

15 июля 2024 12:31
Верзилова Єлизавета - редактор
Выходные за деньги: командира судна ВМС разоблачили на взяточничестве
Командира одного из отделений судна ВМС ВСУ задержали за взяточничество. Фото: ГБР
Верзилова Єлизавета - редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили командира отделения на одном из судов ВМС ВС Украины, который зарабатывал на своих подчиненных. Он требовал деньги за то, чтобы моряки могли уйти в отпуск, за что теперь может сесть в тюрьму.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Подробная схема

Командир одного из отделений на судне ВМС потребовал по 10 тысяч гривен с каждого подчиненного за право уйти в законный выходной с судна. По оперативным данным, он зарабатывал на этом не менее 150 тысяч гривен в месяц.

Деньги за отгул
Получил взятку за отгул на судне. Фото: ГБР

Один из подчиненных решил заплатить авансом и предоставил взяточнику 1 000 долларов за возможность в течение месяца выходить на берег в свои выходные. При получении средств командира задержали правоохранители.

Что угрожает

Взяточнику сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Суд избрал меру пресечения командиру в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс грн.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали, что 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, наладили бизнес на призывниках. Так, мужчины делали своих клиентов психически больными, за что получали немалую плату.

Также мы сообщили, что в Одесской области разоблачили военного, который за деньги обещал защитнику, что сможет перевести его с линии столкновения в тыл. За получение взятки теперь ему грозит более 10 лет в тюрьме.

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