Выходные за деньги: командира судна ВМС разоблачили на взяточничестве

Оплачиваемые выходные — командир судна ВМС требовал взятки за отгулы
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили командира отделения на одном из судов ВМС ВС Украины, который зарабатывал на своих подчиненных. Он требовал деньги за то, чтобы моряки могли уйти в отпуск, за что теперь может сесть в тюрьму.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Подробная схема
Командир одного из отделений на судне ВМС потребовал по 10 тысяч гривен с каждого подчиненного за право уйти в законный выходной с судна. По оперативным данным, он зарабатывал на этом не менее 150 тысяч гривен в месяц.
Один из подчиненных решил заплатить авансом и предоставил взяточнику 1 000 долларов за возможность в течение месяца выходить на берег в свои выходные. При получении средств командира задержали правоохранители.
Что угрожает
Взяточнику сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Суд избрал меру пресечения командиру в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс грн.
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