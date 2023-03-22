Оптимальний маршрут: де очікувати затори у середу в Одесі

В місті тривають планові роботи

Сьогодні, 22 березня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут, адже на деяких вулицях через ремонти можуть бути затори.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

Фонтанська дорога — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;

Фонтанська дорога — очищення колектору;

Румунська канава — очищення канави.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

З 10 березня автомобілісти можуть їздити вулицями Пироговська та Маріїнська. Втім, в цій частині міста діють правило згідно з транзитним рухом.

Також нещодавно відкрився транзитний рух автотранспорту вулицею Приморська. Тим часом пішохідний рух заборонений.

В Україні набули чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження у фахівців експертної служби МЗС. Деталі читайте в матеріалі.

Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію".