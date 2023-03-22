Оптимальний маршрут: де очікувати затори у середу в Одесі
Сьогодні, 22 березня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут, адже на деяких вулицях через ремонти можуть бути затори.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- Фонтанська дорога — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
- Фонтанська дорога — очищення колектору;
- Румунська канава — очищення канави.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
З 10 березня автомобілісти можуть їздити вулицями Пироговська та Маріїнська. Втім, в цій частині міста діють правило згідно з транзитним рухом.
Також нещодавно відкрився транзитний рух автотранспорту вулицею Приморська. Тим часом пішохідний рух заборонений.
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