В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Пироговська

Діють чіткі правила

З 10 березня автомобілісти зможуть їздити вулицями Пироговська та Маріїнська. Втім в цій частині міста будуть діяти правило згідно з транзитним рухом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Ми продовжуємо роботу по відновленню дорожнього руху на вулицях нашого міста. З 10 березня відкривається транзитний рух автотранспорту вулицями Пироговська та Маріїнська. Хочу наголосити, що проїзд даними ділянками доріг буде здійснюватись у транзитному режимі", — зазначив директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Артем Сидоренко.

Що означає транзитний рух транспорту

Зупинка, стоянка або паркування на ділянках від проспекту Шевченка до Канатної та від Пироговської до Італійського бульвару — заборонені.

За дотриманням правил будуть слідкувати патрулі військової служби правопорядку.

Нагадаємо, нещодавно відкрився транзитний рух автотранспорту вулицею Приморська. Тим часом пішохідний рух заборонений.

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