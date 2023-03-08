В Одессе открывают транзитное движение транспорта по улице Пироговская
С 10 марта автомобилисты смогут ездить по улицам Пироговской и Мариинской. Впрочем, в этой части города будут действовать правило согласно транзитному движению.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"Мы продолжаем работу по восстановлению дорожного движения на улицах нашего города. С 10 марта открывается транзитное движение автотранспорта по улицам Пироговская и Мариинская. Хочу отметить, что проезд по данным участкам дорог будет осуществляться в транзитном режиме", — отметил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артём Сидоренко.
Что означает транзитное движение транспорта
Остановка, стоянка или парковка на участках от проспекта Шевченко до Канатной и от Пироговской до Итальянского бульвара запрещены.
За соблюдением правил будут следить патрули военной службы правопорядка.
Напомним, недавно открылось транзитное движение автотранспорта по улице Приморская. Тем временем пешеходное движение запрещено.
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