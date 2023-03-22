Оптимальный маршрут: где ожидать пробки в среду в Одессе

В городе продолжаются плановые работы

Сегодня, 22 марта, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. Так что лучше заранее спланировать свой маршрут, ведь на некоторых улицах из-за ремонтов могут быть пробки.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

Фонтанская дорога — очистка дождеприемников и промывка рукавов;

Фонтанская дорога — очистка коллектора;

Румынская канава — очищение канавы.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

С 10 марта автомобилисты могут ездить по улицам Пироговской и Мариинской. Впрочем, в этой части города действуют правило согласно транзитному движению.

Также недавно открылось транзитное движение автотранспорта по улице Приморская. Тем временем пешеходное движение запрещено.

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