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Оптимізація дорожнього руху — в Одесі оновили розмітку

14 листопада 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Оптимізація дорожнього руху — в Одесі оновили розмітку
Оновлена дорожня розмітка. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Приморському районі Одеси оптимізували рух транспорту та пішоходів. Йдеться про ділянку дороги на розі вулиць Пироговської та Канатної, де оновили дорожню розмітку. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, окрім пішохідного переходу, було оновлено також і смугу велопроїзду. 

"Комунальники продовжують роботи з оптимізації дорожнього руху в Приморському районі міста. Системні роботи з оновлення дорожньої розмітки та модернізації світлофорних об’єктів в Одесі продовжуються", — йдеться у повідомлені. 

Цікаво водіям

Нагадаємо, в Одесі відновили звичний рух автівок на вулиці Канатній. Йдеться про повернення одностороннього руху на ділянці між вулицями Семінарська та Пироговська. 

Додамо, у Приморському районі Одеси перекриють рух до кінця року через проведення капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу. Зазначимо, що планують завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року включно. 

Також ми писали, що у Департаменті патрульної поліції України нагадали про покарання за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За таке порушення передбачений штраф або адмінарешт із позбавленням права на керування до десяти років та конфіскацією авто.

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