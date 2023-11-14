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Оптимизация дорожного движения — в Одессе обновили разметку

14 ноября 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оптимизация дорожного движения — в Одессе обновили разметку
Обновлена дорожная разметка. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Приморском районе Одессы оптимизировали движение транспорта и пешеходов. Речь идет об участке дороги на пересечении улиц Пироговской и Канатной, где обновили дорожную разметку.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, кроме пешеходного перехода, была обновлена и полоса велопроезда.

"Коммунальщики продолжают работы по оптимизации дорожного движения в Приморском районе города. Системные работы по обновлению дорожной разметки и модернизации светофорных объектов в Одессе продолжаются", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Напомним, в Одессе возобновили привычное движение автомобилей на улице Канатной. Речь идет о возвращении одностороннего движения на участке между улицами Семинарской и Пироговской.

Добавим, в Приморском районе Одессы перекроют движение до конца года из-за капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска. Отметим, что планируется завершить ремонтные работы до 31 декабря 2023 года включительно.

Также мы писали, что в Департаменте патрульной полиции Украины напомнили о наказании за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.

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