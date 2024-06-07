В Одесі жінки організували інтимний бізнес: що загрожує

В Одесі викрили нелегальний бізенс з надання інтимних послуг. Фото: Нацполіція

Три одеситки організували бізнес з надання послуг інтимного характеру. Спільниці заохочували місцевих дівчат до "роботи" та підшукували їм "клієнтів", за що усім трьом тепер загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі діяльності

Жительки Одеси віком 25-ти, 29-ти та 32-х знаходили дівчат та жінок, охочих "працювати", і підшукували для них "клієнтів" на різних інтернет-платформах. Чоловікам, зацікавленим послугами, надсилали фотографії "працівниць", узгоджували місця та час зустрічей, а також суму оплати, яка варіювалася від 3 000 гривень до 18 500 гривень. Частину цих коштів жінки віддавали найманкам, а частину залишали собі.

Правоохоронці викрили нелегальний бізнес в Одесі. Фото: Нацполіція

Дві молодші зловмисниці організовували побачення у орендованих квартирах та номерах готелів, а найстарша орендувала квартиру, яку використовувала як місце розпусти.

Що загрожує

Жінкам повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 303 Кримінального кодексу України — сутенерство, зокрема вчинене повторно. Найстаршу з них також підозрюють за частиною 1 статті 302 ККУ — створення та утримання місць розпусти. За скоєне одеситкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Інтимний бізнес в Одесі

Ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у сутенерстві. Місцевий мешканець вербував українок для роботи за кордоном.

Також ми повідомляли, що в Одесі на лаву підсудних відправили злочинну групу, яку підозрюють у сутенерстві. Тринадцятеро людей влаштували у приватних будинках місця розпусти.