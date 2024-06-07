Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Організовували побачення і не тільки — в Одесі накрили бізнес інтим-послуг arrow

Організовували побачення і не тільки — в Одесі накрили бізнес інтим-послуг

7 червня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі жінки організували інтимний бізнес: що загрожує
В Одесі викрили нелегальний бізенс з надання інтимних послуг. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Три одеситки організували бізнес з надання послуг інтимного характеру. Спільниці заохочували місцевих дівчат до "роботи" та підшукували їм "клієнтів", за що усім трьом тепер загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі діяльності 

Жительки Одеси віком 25-ти, 29-ти та 32-х знаходили дівчат та жінок, охочих "працювати", і підшукували для них "клієнтів" на різних інтернет-платформах. Чоловікам, зацікавленим послугами, надсилали фотографії "працівниць", узгоджували місця та час зустрічей, а також суму оплати, яка варіювалася від 3 000 гривень до 18 500 гривень. Частину цих коштів жінки віддавали найманкам, а частину залишали собі.

Поліція викрила організаторок інтимного бізнесу в Одесі
Правоохоронці викрили нелегальний бізнес в Одесі. Фото: Нацполіція

Дві молодші зловмисниці організовували побачення у орендованих квартирах та номерах готелів, а найстарша орендувала квартиру, яку використовувала як місце розпусти. 

Що загрожує

Жінкам повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 303 Кримінального кодексу України — сутенерство, зокрема вчинене повторно. Найстаршу з них також підозрюють за частиною 1 статті 302 ККУ — створення та утримання місць розпусти. За скоєне одеситкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Інтимний бізнес в Одесі

Ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у сутенерстві. Місцевий мешканець вербував українок для роботи за кордоном. 

Також ми повідомляли, що в Одесі на лаву підсудних відправили злочинну групу, яку підозрюють у сутенерстві. Тринадцятеро людей влаштували у приватних будинках місця розпусти.

бізнес
поліція
Одеса
інтим
Одеська область
Новини Одеси
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна