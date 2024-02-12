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Відправляв дівчат на роботу до ЄС — в Одесі затримали сутенера

12 лютого 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Відправляв дівчат на роботу до ЄС — в Одесі затримали сутенера
Правоохоронці затримали сутенера. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у сутенерстві. Місцевий мешканець вербував українок для роботи за кордоном. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Подробиці злочинної діяльності

Чоловік підшукував в Одесі дівчат модельної зовнішності та пропонував їм роботу за кордоном з надання послуг сексуального характеру. За допомогою месенджерів він підшукував молодицям "клієнтів" та відправляв їх на побачення. З 4,5 тисяч гривень, отриманих за інтим, дві тисячі вони перераховували на банківську картку свого "роботодавця". 

Затримали горе-підприємця під час відправлення чергових дівчат за кордон. У нього вилучили телефон, банківську картку та інші речі, які становлять цікавість для слідства. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 303 Кримінального кодексу України і  ч. 1 та 2 ст. 149 ККУ. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили злочинну групу, яку підозрюють у сутенерстві. Тринадцятеро людей влаштували у приватних будинках місця розпусти.

Також ми писали, що поліцейські Одещини затримали грабіжника, який відібрав телефон у 11-річної дівчинки. За вчинення переступнику загрожує до десяти років ув’язнення.

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