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Вкрав гроші та продукти у старенької — в Одесі затримали злочинця

30 січня 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вкрав гроші та продукти у старенької — в Одесі затримали злочинця
Злодій у відділку поліції. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав літню жінку. Злочинець посеред вулиці вирвав з рук старенької пакет з майном. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Чоловік у Київському районі міста помітив літню жінку, яка тримала у руках готівку для розрахування. Після чого поклала покупки та гаманець у пакет. Правопорушник пішов слідом, а за квартал підбіг, вихопив його з рук і втік. 

Старенька звернулася до правоохоронців. Злочинця вдалося затримали за дві години завдяки камерам спостереження.  

Яке покарання загрожує

Наразі горе-злочинцю повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали двох злодіїв, яких підозрюють у крадіжці особистого майна. Чоловіки намагалися обікрасти підлітка, звинувативши його у фільмуванні військової техніки.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала грантові кошти громади. Йдеться про вісім мільйонів, які було виділено на закупівлю управлінських послуг.

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