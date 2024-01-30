Украл деньги и продукты у старушки — в Одессе задержали преступника

Вор в отделении полиции. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали мужчину, обокравшего пожилую женщину. Преступник посреди улицы вырвал из рук старушки пакет с имуществом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Мужчина в Киевском районе города заметил пожилую женщину, которая держала в руках наличные деньги для расчета. После чего положила покупки и кошелек в пакет. Правонарушитель пошел следом, а через квартал подбежал, выхватил его из рук и скрылся.

Старушка обратилась к правоохранителям. Преступника удалось задержать через два часа благодаря камерам наблюдения.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-преступнику сообщили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали двух воров, подозреваемых в краже личного имущества. Мужчины пытались обокрасть подростка, обвинив его в съемке военной техники.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую грантовые средства громады. Речь идет о 8 миллионах, которые были выделены на закупку управленческих услуг.