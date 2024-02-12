Отправлял девушек на работу в ЕС — в Одессе задержали сутенера

Правоохранители задержали сутенера. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в сутенерстве. Местный житель вербовал украинок для работы за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Мужчина подыскивал в Одессе девушек модельного облика и предлагал им работу заграницей по предоставлению услуг сексуального характера. С помощью мессенджеров он подыскивал молодым "клиентам" и отправлял их на свидание. Из 4,5 тысячи гривен, полученных по интим, две тысячи они перечисляли на банковскую карточку своего "работодателя".

Задержали горе-предпринимателя во время отправки дежурных девушек за границу. У него изъяли телефон, банковскую карту и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины и ч. 1 и 2 ст. 149 УКУ. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых отправили преступную группу, подозреваемую в сутенерстве. Тринадцать человек устроили в частных домах разврата.

Также мы писали, что полицейские Одесской области задержали грабителя, отобравшего телефон у 11-летней девочки. За совершение преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.