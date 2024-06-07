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Организовывали свидания и не только — в Одессе накрыли бизнес интим-услуг

7 июня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе женщины организовали интимный бизнес: что угрожает
В Одессе разоблачили нелегальный бизнес по предоставлению интимных услуг. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Три одесситки организовали бизнес по оказанию услуг интимного характера. Сообщницы поощряли местных девушек к "работе" и подыскивали им "клиентов", за что всем троим теперь грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области .

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Детали деятельности

Жительницы Одессы в возрасте 25, 29 и 32 находили девушек и женщин, желающих "работать", и подыскивали для них "клиентов" на разных интернет-платформах. Мужчинам, заинтересованным услугами, присылали фотографии "работниц", согласовывали места и время встреч, а также сумму оплаты, которая варьировалась от 3 000 до 18 500 гривен. Часть этих средств женщины отдавали наемникам, а часть оставляли себе.

Полиция разоблачила организатор интимного бизнеса в Одессе
Правоохранители разоблачили нелегальный бизнес в Одессе. Фото: Нацполиция

Две младшие злоумышленницы организовывали свидания в арендованных квартирах и номерах гостиниц, а самая старшая арендовала квартиру, которую использовала в качестве мест разврата.

Что угрожает

Женщинам сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины — сутенерство, в частности, совершенное повторно. Старшую из них также подозревают по части 1 статьи 302 УКУ — создание и содержание мест разврата. За совершенное одесситкам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Интимный бизнес в Одессе

Мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в сутенерстве. Местный житель вербовал украинок для работы за границей.

Также мы сообщали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили преступную группу, подозреваемую в сутенерстве . Тринадцать человек устроили в частных домах места разврата.

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