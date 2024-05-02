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Організувала заробіток на померлих — в Миколаєві судитимуть місцеву жительку

2 травня 2024 19:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Організувала заробіток на померлих — в Миколаєві судитимуть місцеву жительку
В Миколаєві судитимуть організаторку злочинного угрупування. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Миколаєві судитимуть місцеву жительку, яка організувала незаконний ритуальний бізнес у змові з правоохоронцями. Вона платила відсоток зі свого заробітку поліцейським в обмін на конфіденціальну інформацію громадян.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Подробиці схеми

Жителька Миколаєва організувала ритуальну фірму та для того, аби першою отримувати "клієнтів" залучила до цього поліцейських. Правоохоронці передавали жінці адреси та контакти родичів померлих громадян. 

За усю інформацію" ритуальна фірма" платила правоохоронцям відсоток з "прибутку" за кожного небіжчика. Слідство встановило приблизно 30 випадків, коли  таким чином бізнесмени отримували заробіток з родин померлих. 

Що загрожує

Щодо учасників угрупування наразі скеровано обвинувальний акт до суду за порушення недоторканості приватного життя, несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, вчинені організованою групою  ( ч.1, ч.2 ст.182,  ч. 1, ч.2 ст. 361-2 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Інші випадки шахрайства

Ми раніше писали, що жителька Одеси вирішила звернутись до волонтерів, аби надати допомогу українським військовим. Але замість перерахування коштів на користь бійців вона надала "благодійникам" більше мільйона гривень на їхні власні потреби.

Також ми повідомляли, що поліцейські ліквідували call-центр в Одесі, учасниками якого були особи, оголошені у міжнародний розшук за шахрайство. Спільникам вдалось ошукати громадян Чехії на 5,5 мільйона гривень. 

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