Организовала заработок на умерших — в Николаеве будут судить местную жительницу

В Николаеве будут судить организатора преступной группировки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Николаеве будут судить местную жительницу, организовавшую незаконный ритуальный бизнес в сговоре с правоохранителями. Она платила процент от своего заработка полицейским в обмен на конфиденциальную информацию граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности схемы

Жительница Николаева организовала ритуальную фирму и для того, чтобы первой получать "клиентов" привлекла к этому полицейских. Правоохранители передавали женщине адреса и контакты родственников умерших граждан.

За всю информацию "ритуальная фирма" платила правоохранителям процент по "прибыли" за каждого покойного. Следствие установило около 30 случаев, когда таким образом бизнесмены получали заработок из семей умерших.

Что угрожает

В отношении участников группировки направлен обвинительный акт в суд за нарушение неприкосновенности частной жизни, несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, совершенные организованной группой ( ч.1, ч.2 ст.182, ч. 1, ч.2 ст. 361-2 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Другие случаи мошенничества

Мы раньше писали, что жительница Одессы решила обратиться к волонтерам, чтобы оказать помощь украинским военным. Но вместо перечисления средств в пользу бойцов она предоставила "благодетелям" больше миллиона гривен на их собственные нужды.

Также мы сообщали, что полицейские ликвидировали call-центр в Одессе, участниками которого были лица, объявленные в международный розыск за мошенничество. Сообщникам удалось обмануть граждан Чехии на 5,5 миллиона гривен.