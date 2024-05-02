Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Организовала заработок на умерших — в Николаеве будут судить местную жительницу arrow

Организовала заработок на умерших — в Николаеве будут судить местную жительницу

2 мая 2024 19:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Организовала заработок на умерших — в Николаеве будут судить местную жительницу
В Николаеве будут судить организатора преступной группировки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве будут судить местную жительницу, организовавшую незаконный ритуальный бизнес в сговоре с правоохранителями. Она платила процент от своего заработка полицейским в обмен на конфиденциальную информацию граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Читайте также:

Подробности схемы

Жительница Николаева организовала ритуальную фирму и для того, чтобы первой получать "клиентов" привлекла к этому полицейских. Правоохранители передавали женщине адреса и контакты родственников умерших граждан.

За всю информацию "ритуальная фирма" платила правоохранителям процент по "прибыли" за каждого покойного. Следствие установило около 30 случаев, когда таким образом бизнесмены получали заработок из семей умерших.

Что угрожает

В отношении участников группировки направлен обвинительный акт в суд за нарушение неприкосновенности частной жизни, несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, совершенные организованной группой ( ч.1, ч.2 ст.182, ч. 1, ч.2 ст. 361-2 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Другие случаи мошенничества

Мы раньше писали, что жительница Одессы решила обратиться к волонтерам, чтобы оказать помощь украинским военным. Но вместо перечисления средств в пользу бойцов она предоставила "благодетелям" больше миллиона гривен на их собственные нужды.

Также мы сообщали, что полицейские ликвидировали call-центр в Одессе, участниками которого были лица, объявленные в международный розыск за мошенничество. Сообщникам удалось обмануть граждан Чехии на 5,5 миллиона гривен.

Одесса
полиция
Николаев
Николаевская область
прокуратура
похороны
Новости Одессы
умершие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри