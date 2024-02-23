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Ощадбанк "продає" кредити одеського бізнесмена Кауфмана

23 лютого 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ощадбанк "продає" кредити одеського бізнесмена Кауфмана
Готель "Лондонська" в Одесі. Фото: booking.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ощадбанк виставив на аукціон кредити одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Йдеться про готель "Лондонська" та консульство Туреччини на Лідерсовському бульварі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних торгів арештованим майном СЕТАМ.

Що виставлено на аукціон

Відомо, що загальна  вартість кредитів Кауфмана становить 339,6 мільйонів гривень. На аукціон виставлений готель "Лондонська", що знаходиться на приморському бульварі. Загальна площа готелю складає понад дев'ять тисяч квадратних метрів.

Також Ощадбанк продає будівлю на Лідерсівському бульварі, яка знаходиться в оренді консульства Туреччини та фітнес-клубу "Махарадж". Загальна площа об'єкту — 1 429 метрів квадратних.

Окрім цього, на продажі також готельне обладнання (побутова техніка, готельні меблі, кухонне обладнання), що належить СК "Квадр" та ПП "МІХАЕЛЬ КОМПАНІ" в Одесі та Києві та обладнання на проспекті Шевченка, 4а, поряд з ОВА та у провулку Чайковського, 12.

Зазначимо, що аукціон відбудеться 15 березня у форматі відкритих торгів з особливостями. 

Нагадаємо, що бізнесмену Борису Кауфману, якого підозрюють у причетності до справи з привласнення одеського аеропорту, ВАКС продовжив строк дії зобовʼязань. Наразі відомо, що підприємець має зʼявитися у залі суду 19 березня для вирішення подальшого утримання.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно одеського митника Віктора Ткаченка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ймовірно, посадовець займався хабарництвом, за що придбав квартиру за понад два мільйони.

Одеса
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