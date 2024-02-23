Ощадбанк "продает" кредиты одесского бизнесмена Кауфмана

Отель "Лондонская" в Одессе. Фото: booking.com

Сбербанк выставил на аукцион кредиты одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Речь идет об отеле "Лондонская" и консульстве Турции на Лидерсовском бульваре.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

Что выставлено на аукцион

Известно, что общая стоимость кредитов Кауфмана составляет 339,6 миллиона гривен. На аукцион выставлен отель "Лондонская", расположенный на приморском бульваре. Общая площадь гостиницы составляет более девяти тысяч квадратных метров.

Также Сбербанк продает здание на Лидерсовском бульваре, которое находится в аренде консульства Турции и фитнес-клуба "Махарадж". Общая площадь объекта – 1 429 метров квадратных.

Кроме этого, на продаже также гостиничное оборудование (бытовая техника, гостиничная мебель, кухонное оборудование), принадлежащее СК "Квадр" и ЧП "МИХАЭЛЬ КОМПАНИ" в Одессе и Киеве и на проспекте Шевченко, 4а, рядом с ОВА и в переулке Чайковского,12.

Отметим, что аукцион пройдет 15 марта в формате открытых торгов с особенностями.



Напомним, что бизнесмену Борису Кауману, подозреваемому в причастности к делу по присвоению одесского аэропорта, ВАКС продлил срок действия обязательств. Известно, что предприниматель должен явиться в зале суда 19 марта для решения дальнейшего содержания.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество одесского таможенника Виктора Ткаченко , подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Вероятно, должностное лицо занималось взяточничеством, за что приобрело квартиру за более двух миллионов.