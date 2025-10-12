Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Осіння повня і шторм — якою буде погода в Одесі завтра

Осіння повня і шторм — якою буде погода в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 16:42
Погода в Одесі 13 жовтня: прохолодно, похмуро і з вітром
Дівчина грає з собакою. Фото: Новини.LIVE

Одеситів завтра чекає похмурий понеділок з невеликим дощем і холодним штормовим вітром. Температура триматиметься біля +13 °C, тож теплою курткою і парасолькою краще не нехтувати. Над містом світи­тиме повний місяць.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, 13 жовтня в Одесі буде прохолодно й вітряно. Вночі температура становитиме +11 °C, а відчуватиметься як +10 °C. Вранці — +13 °C. Вітер до 7 метрів за секунду.

Удень очікується хмарна погода з невеликим дощем — опади ймовірні у другій половині дня, але незначні. Температура вдень не підніметься вище +13 °C.

Увечері збережеться легкий дощ і вітер, який стихне до 6 м/с, а температура залишиться майже без змін — +13 °C. 

Сонце зійде о 07:11 і зайде о 18:14 — день триватиме трохи понад 11 годин. Над Одесою пануватиме повний місяць.

Осіння повня і вітер — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.
На автошляхах області видимість добра.

Осіння повня і вітер — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до важкої зими. Також ми писали, які предмети під час блекауту мають бути в домі у кожного українця.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації