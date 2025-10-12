Погода в Одесі 13 жовтня: прохолодно, похмуро і з вітром

Осіння повня і шторм — якою буде погода в Одесі завтра
Одеситів завтра чекає похмурий понеділок з невеликим дощем і холодним штормовим вітром. Температура триматиметься біля +13 °C, тож теплою курткою і парасолькою краще не нехтувати. Над містом світитиме повний місяць.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
За прогнозом синоптиків, 13 жовтня в Одесі буде прохолодно й вітряно. Вночі температура становитиме +11 °C, а відчуватиметься як +10 °C. Вранці — +13 °C. Вітер до 7 метрів за секунду.
Удень очікується хмарна погода з невеликим дощем — опади ймовірні у другій половині дня, але незначні. Температура вдень не підніметься вище +13 °C.
Увечері збережеться легкий дощ і вітер, який стихне до 6 м/с, а температура залишиться майже без змін — +13 °C.
Сонце зійде о 07:11 і зайде о 18:14 — день триватиме трохи понад 11 годин. Над Одесою пануватиме повний місяць.
Погода в Одеській області
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.
На автошляхах області видимість добра.
