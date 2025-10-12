Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 06:04
Погода в Одесі 12 жовтня: невеликий дощ і прохолода
Жінка з візочком гуляє на Приморському бульварі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після нічної грози погода в Одесі потихеньку стабілізується, але тепла не варто чекати. Синоптики прогнозують хмарний день із невеликим дощем і прохолодним вітром. Температура вдень підніметься лише до +16 °C, тож парасолька й куртка сьогодні не завадять.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні, 12 жовтня, в Одесі хмарно з проясненнями. Вранці та вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с.
Температура повітря — вночі +8…+10 °C, вдень +14…+16 °C.

Погода в Одеській області

По області — подібна ситуація: хмарно, місцями невеликий дощ.
Температура вночі +5…+10 °C, удень +11…+16 °C. Видимість на дорогах добра, тож водіям можна не хвилюватися про туман чи слизьке покриття.

Нагадаємо, в Одесі та області синоптики оголошували жовтий рівень небезпеки. Також ми писали, що сьогодні по всій Україні дощитиме

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації