Погода в Одесі 12 жовтня: невеликий дощ і прохолода

Після нічної грози погода в Одесі потихеньку стабілізується, але тепла не варто чекати. Синоптики прогнозують хмарний день із невеликим дощем і прохолодним вітром. Температура вдень підніметься лише до +16 °C, тож парасолька й куртка сьогодні не завадять.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні, 12 жовтня, в Одесі хмарно з проясненнями. Вранці та вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с.

Температура повітря — вночі +8…+10 °C, вдень +14…+16 °C.

Погода в Одеській області

По області — подібна ситуація: хмарно, місцями невеликий дощ.

Температура вночі +5…+10 °C, удень +11…+16 °C. Видимість на дорогах добра, тож водіям можна не хвилюватися про туман чи слизьке покриття.

Нагадаємо, в Одесі та області синоптики оголошували жовтий рівень небезпеки. Також ми писали, що сьогодні по всій Україні дощитиме.