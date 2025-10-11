Небезпечний вітер в Одесі 11 жовтня — як вберегтись

Жінка тримає парасолю. Фото ілюстративне: istockphoto

В Одесі та області очікується різке посилення вітру. Найближчої години пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-17 метрів за секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки й радять одеситам бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Шторм в Одесі

Через погодні умови на сьогодні, 11 жовтня, оголошено жовтий рівень небезпеки — це означає, що сильні пориви вітру можуть бути небезпечними для пішоходів і транспорту.

Під час такого вітру можливі падіння дерев, гілок, рекламних конструкцій та знеструмлення окремих районів через обриви дротів. У місті вже попереджені комунальні служби, а одеситів просять не ризикувати.

Як поводитися під час сильного вітру

Уникайте прогулянок поблизу дерев, старих будівель і ліній електропередач.

Не паркуйте автомобілі під деревами чи білбордами.

Закрийте вікна та балкони вдома, приберіть з підвіконь і терас легкі предмети.

Якщо ви на вулиці — не ховайтеся під деревами або металевими конструкціями.

На морі або біля води утримайтеся від прогулянок уздовж узбережжя.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм на морі посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися.

Контакти екстрених служб:

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

