Небезпечний вітер в Одесі 11 жовтня — як вберегтись

Краще не виходити з дому сьогодні — на Одесу суне небезпека
В Одесі та області очікується різке посилення вітру. Найближчої години пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-17 метрів за секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки й радять одеситам бути обережними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Шторм в Одесі
Через погодні умови на сьогодні, 11 жовтня, оголошено жовтий рівень небезпеки — це означає, що сильні пориви вітру можуть бути небезпечними для пішоходів і транспорту.
Під час такого вітру можливі падіння дерев, гілок, рекламних конструкцій та знеструмлення окремих районів через обриви дротів. У місті вже попереджені комунальні служби, а одеситів просять не ризикувати.
Як поводитися під час сильного вітру
Уникайте прогулянок поблизу дерев, старих будівель і ліній електропередач.
- Не паркуйте автомобілі під деревами чи білбордами.
- Закрийте вікна та балкони вдома, приберіть з підвіконь і терас легкі предмети.
- Якщо ви на вулиці — не ховайтеся під деревами або металевими конструкціями.
- На морі або біля води утримайтеся від прогулянок уздовж узбережжя.
Мінна небезпека
Зазначимо, що шторм на морі посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися.
Контакти екстрених служб:
Медична допомога: 103
Патрульна служба: 102
Комунальна допомога: 15-01
