Головна Одеса Краще не виходити з дому сьогодні — на Одесу суне небезпека

Краще не виходити з дому сьогодні — на Одесу суне небезпека

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 13:08
Небезпечний вітер в Одесі 11 жовтня — як вберегтись
Жінка тримає парасолю. Фото ілюстративне: istockphoto

В Одесі та області очікується різке посилення вітру. Найближчої години пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-17 метрів за секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки й радять одеситам бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Шторм в Одесі 

Через погодні умови на сьогодні, 11 жовтня, оголошено жовтий рівень небезпеки — це означає, що сильні пориви вітру можуть бути небезпечними для пішоходів і транспорту.

Під час такого вітру можливі падіння дерев, гілок, рекламних конструкцій та знеструмлення окремих районів через обриви дротів. У місті вже попереджені комунальні служби, а одеситів просять не ризикувати.

Як поводитися під час сильного вітру

Уникайте прогулянок поблизу дерев, старих будівель і ліній електропередач.

  • Не паркуйте автомобілі під деревами чи білбордами.
  • Закрийте вікна та балкони вдома, приберіть з підвіконь і терас легкі предмети.
  • Якщо ви на вулиці — не ховайтеся під деревами або металевими конструкціями.
  • На морі або біля води утримайтеся від прогулянок уздовж узбережжя.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм на морі посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. 

Контакти екстрених служб:

Медична допомога: 103
Патрульна служба: 102
Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, після аномальної зливи 30 вересня в Одесі вулиця Рибальська балка зазнала масштабних руйнувань. Також ми писали, що виявили науковці під час перевірки Сухого лиману під Одесою.

Одеса Одеська область Новини Одеси вітер небезпека Шторм-Одеса
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
