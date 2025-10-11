Видео
Главная Одесса Лучше не выходить из дома — на Одессу надвигается опасность

Лучше не выходить из дома — на Одессу надвигается опасность

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 13:08
Опасный ветер в Одессе 11 октября - как уберечься
Женщина держит зонт. Фото иллюстративное: istockphoto

В Одессе и области ожидается резкое усиление ветра. В ближайший час порывы северо-западного ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности и советуют одесситам быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Шторм в Одессе

Из-за погодных условий на сегодня, 11 октября, объявлен желтый уровень опасности - это означает, что сильные порывы ветра могут быть опасными для пешеходов и транспорта.

Во время такого ветра возможны падения деревьев, веток, рекламных конструкций и обесточивание отдельных районов из-за обрывов проводов. В городе уже предупреждены коммунальные службы, а одесситов просят не рисковать.

Как вести себя во время сильного ветра

Избегайте прогулок вблизи деревьев, старых зданий и линий электропередач.

  • Не паркуйте автомобили под деревьями или билбордами.
  • Закройте окна и балконы дома, уберите с подоконников и террас легкие предметы.
  • Если вы на улице — не прячьтесь под деревьями или металлическими конструкциями.
  • На море или возле воды — воздержитесь от прогулок вдоль побережья.

Минная опасность

Отметим, что шторм на море усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться.

Контакты экстренных служб:

Медицинская помощь: 103
Патрульная служба: 102
Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, после аномального ливня 30 сентября в Одессе улица Рыбальская балка подверглась масштабным разрушениям. Также мы писали, что обнаружили ученые во время проверки Сухого лимана под Одессой.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
