Розмова Зеленського і Трампа — перші деталі
Головна Одеса Осінь бере своє — якою буде погода завтра в Одесі

Осінь бере своє — якою буде погода завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 16:30
Погода в Одесі: похмурий день і дрібний дощ
Люди гуляють на Приморському бульварі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 12 жовтня, буде типово осіння без злив, але з відчутною сирістю. Сонця майже не буде, небо затягне хмарами, температура коливатиметься від +9 °C уночі до +14 °C ввечері. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +9 °C, відчуватиметься як +8 °C. Ймовірність опадів — близько 30%, а вітер сягатиме 7 метрів за секунду.

Зранку температура залишиться на рівні +9 °C, небо буде затягнуте, проте дощу не прогнозують. Вдень трохи потеплішає — до +13 °C, але зберігатиметься висока вологість повітря.

Ближче до вечора очікується +14 °C, можливий короткий дрібний дощ, вітер — помірний, 6 м/с. 

Сонце зійде о 07:10, а захід настане вже о 18:16, світловий час становитиме лише 11 годин. 

Осінь бере своє — - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Осінь бере своє — - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, в Одесі та області сьогодні очікується різке посилення вітру до 15-17 метрів на секунду. Також ми писали, що виявили фахівці під час дослідження Сухого лиману

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
