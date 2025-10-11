Погода в Одесі: похмурий день і дрібний дощ

Люди гуляють на Приморському бульварі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 12 жовтня, буде типово осіння без злив, але з відчутною сирістю. Сонця майже не буде, небо затягне хмарами, температура коливатиметься від +9 °C уночі до +14 °C ввечері.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +9 °C, відчуватиметься як +8 °C. Ймовірність опадів — близько 30%, а вітер сягатиме 7 метрів за секунду.

Зранку температура залишиться на рівні +9 °C, небо буде затягнуте, проте дощу не прогнозують. Вдень трохи потеплішає — до +13 °C, але зберігатиметься висока вологість повітря.

Ближче до вечора очікується +14 °C, можливий короткий дрібний дощ, вітер — помірний, 6 м/с.

Сонце зійде о 07:10, а захід настане вже о 18:16, світловий час становитиме лише 11 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, в Одесі та області сьогодні очікується різке посилення вітру до 15-17 метрів на секунду.