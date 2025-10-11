Видео
Україна
Разговор Зеленского и Трампа — первые детали
Осень берет свое — какой будет погода завтра в Одессе

Осень берет свое — какой будет погода завтра в Одессе

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 16:30
Погода в Одессе: пасмурный день и мелкий дождь
Люди гуляют на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 12 октября, будет типично осенняя без ливней, но с ощутимой сыростью. Солнца почти не будет, небо затянет облаками, температура будет колебаться от +9 °C ночью до +14 °C вечером.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью столбики термометров будут показывать +9 °C, будет ощущаться как +8 °C. Вероятность осадков — около 30%, а ветер будет достигать 7 метров в секунду.

Утром температура останется на уровне +9 °C, небо будет затянуто, однако дождя не прогнозируют. Днем немного потеплеет — до +13 °C, но будет сохраняться высокая влажность воздуха.

Ближе к вечеру ожидается +14 °C, возможен короткий мелкий дождь, ветер — умеренный, 6 м/с.

Солнце взойдет в 07:10, а закат наступит уже в 18:16, световое время составит всего 11 часов.

Осінь бере своє — - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Осінь бере своє — - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, в Одессе и области сегодня ожидается резкое усиление ветра до 15-17 метров в секунду. Также мы писали, что обнаружили специалисты во время исследования Сухого лимана.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
