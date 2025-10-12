Погода в Одессе 12 октября: небольшой дождь и прохлада: небольшой дождь и прохлада

Женщина с коляской гуляет на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После ночной грозы погода в Одессе потихоньку стабилизируется, но тепла не стоит ждать. Синоптики прогнозируют облачный день с небольшим дождем и прохладным ветром. Температура днем поднимется лишь до +16 °C, так что зонтик и куртка сегодня не помешают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня, 12 октября, в Одессе облачно с прояснениями. Утром и днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха — ночью +8...+10 °C, днем +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

По области — подобная ситуация: облачно, местами небольшой дождь.

Температура ночью +5...+10 °C, днем +11...+16 °C. Видимость на дорогах хорошая, поэтому водителям можно не волноваться о тумане или скользком покрытии.

Напомним, в Одессе и области синоптики объявляли желтый уровень опасности. Также мы писали, что сегодня по всей Украине будет идти дождь.