Погода в Одессе 12 октября: небольшой дождь и прохлада: небольшой дождь и прохлада

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня
После ночной грозы погода в Одессе потихоньку стабилизируется, но тепла не стоит ждать. Синоптики прогнозируют облачный день с небольшим дождем и прохладным ветром. Температура днем поднимется лишь до +16 °C, так что зонтик и куртка сегодня не помешают.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня, 12 октября, в Одессе облачно с прояснениями. Утром и днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха — ночью +8...+10 °C, днем +14...+16 °C.
Погода в Одесской области
По области — подобная ситуация: облачно, местами небольшой дождь.
Температура ночью +5...+10 °C, днем +11...+16 °C. Видимость на дорогах хорошая, поэтому водителям можно не волноваться о тумане или скользком покрытии.
Напомним, в Одессе и области синоптики объявляли желтый уровень опасности. Также мы писали, что сегодня по всей Украине будет идти дождь.
