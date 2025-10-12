Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 06:04
Погода в Одессе 12 октября: небольшой дождь и прохлада: небольшой дождь и прохлада
Женщина с коляской гуляет на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После ночной грозы погода в Одессе потихоньку стабилизируется, но тепла не стоит ждать. Синоптики прогнозируют облачный день с небольшим дождем и прохладным ветром. Температура днем поднимется лишь до +16 °C, так что зонтик и куртка сегодня не помешают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня, 12 октября, в Одессе облачно с прояснениями. Утром и днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха — ночью +8...+10 °C, днем +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

По области — подобная ситуация: облачно, местами небольшой дождь.
Температура ночью +5...+10 °C, днем +11...+16 °C. Видимость на дорогах хорошая, поэтому водителям можно не волноваться о тумане или скользком покрытии.

Напомним, в Одессе и области синоптики объявляли желтый уровень опасности. Также мы писали, что сегодня по всей Украине будет идти дождь.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации