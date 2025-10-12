Погода в Одессе 13 октября: прохладно, пасмурно и с ветром: прохладно, пасмурно и с ветром

Девушка играет с собакой. Фото: Новини.LIVE

Одесситов завтра ждет пасмурный понедельник с небольшим дождем и холодным штормовым ветром. Температура будет держаться около +13 °C, поэтому теплой курткой и зонтом лучше не пренебрегать. Над городом будет светить полная луна.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, 13 октября в Одессе будет прохладно и ветрено. Ночью температура составит +11 °C, а будет ощущаться как +10 °C. Утром — +13 °C. Ветер до 7 метров в секунду.

Днем ожидается облачная погода с небольшим дождем — осадки вероятны во второй половине дня, но незначительные. Температура днем не поднимется выше +13 °C.

Вечером сохранится легкий дождь и ветер, который стихнет до 6 м/с, а температура останется почти без изменений — +13 °C.

Солнце взойдет в 07:11 и зайдет в 18:14 — день продлится чуть больше 11 часов. Над Одессой будет царить полная луна.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +12...+17 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

