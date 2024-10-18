Прикордонники показали, як виглядає острів Зміїний

Прикордонники на острові Зміїному. Фото: ДПСУ

Острів Зміїний вже у перший день повномасштабної війни став символом українського спротиву російській агресії. Зараз контроль над ним забезпечують Сили оборони, зокрема спецпідрозділ прикордонників "ДОЗОР" і підрозділ Головного управління розвідки.

Фоторепортаж з легендарного острову опублікувала Державна прикордонна служба України.

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На фотографіях видно, що майже всі будівлі на острові зруйновані або пошкоджені.

Острів Зміїний. Фото: ДПСУ

Острів Зміїний. Фото: ДПСУ

Можна побачити сліди від влучань снарядів, а також знищену ворожу техніку.

Острів Зміїний. Фото: ДПСУ

Острів Зміїний. Фото: ДПСУ

Острів Зміїний. Фото: ДПСУ

Тим не менш, над Зміїним майорить український прапор.

Битва за Зміїний: хронологія

24 лютого 2022 року російські окупанти розпочали обстріл острова Зміїний, захопивши його після запеклого бою. Українські моряки відмовилися здаватися, що стало символом мужності та опору. Саме на Зміїному народилася знаменита фраза "Русский военный корабль, иди ...".

14 квітня тодішній голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали серйозних пошкоджень російському кораблю "Москва".

2 травня Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

17 червня українські військові відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".

20 червня військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, завдавши окупантам значних втрат.

22 червня українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня ЗСУ здійснили понад 10 влучних ударів по острову, знищивши ще один ЗРК "Панцир1".

30 червня російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час звільнення Зміїного українські сили збили ворожий гелікоптер.

1 липня українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Росіяни намагалися знищити залишки покинутої техніки, двічі атакуючи острів фосфорними бомбами.

7 липня над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, у ГУР розповіли нові подробиці звільнення Зміїного. Бійці понад добу провели у відкритому морі на гумовому човні.

Також Україна домоглася того, що РФ не головуватиме у Комісії із захисту Чорного моря.