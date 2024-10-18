Пограничники показали, как выглядит остров Змеиный

Пограничники на острове Змеином. Фото: ГПСУ

Остров Змеиный уже в первый день полномасштабной войны стал символом украинского сопротивления российской агрессии. Сейчас контроль над ним обеспечивают Силы обороны, в частности, спецподразделение пограничников "ДОЗОР" и подразделение Главного управления разведки.

Фоторепортаж с легендарного острова опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

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На фотографиях видно, что почти все постройки на острове разрушены или повреждены.

Остров Змеиный. Фото: ГПСУ

Остров Змеиный. Фото: ГПСУ

Можно увидеть следы от попаданий снарядов, а также уничтоженную вражескую технику.

Остров Змеиный. Фото: ГПСУ

Остров Змеиный. Фото: ГПСУ

Остров Змеиный. Фото: ГПСУ

Тем не менее, над Змеиным реет украинский флаг.

Битва за Змеиный: хронология

24 февраля 2022 года российские оккупанты начали обстрел острова Змеиный, захватив его после ожесточенного боя. Украинские моряки отказались казаться, что стало символом мужества и сопротивления. Именно на Змеином родилась знаменитая фраза "Русский военный корабль, иди...".

14 апреля тогдашний глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва".

2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный.

17 июня украинские военные отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".

20 июня военные нанесли массированный удар по русскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.

22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".

30 июня российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время освобождения Змеиного украинские силы сбили вражеский вертолет.

1 июля украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" со стоящими на причале боекомплектом. Россияне пытались уничтожить остатки заброшенной техники, дважды атакуя остров фосфорными бомбами.

7 июля над островом снова взвился сине-желтый флаг.

Напомним, в ГУР рассказали новые подробности освобождения Змеиного. Бойцы более суток провели в открытом море на резиновой лодке.

Также Украина добилась того, что РФ не будет председательствовать в Комиссии по защите Черного моря.