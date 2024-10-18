Пограничники показали, как выглядит остров Змеиный

Остров-легенда — как сейчас выглядит Змеиный
Остров Змеиный уже в первый день полномасштабной войны стал символом украинского сопротивления российской агрессии. Сейчас контроль над ним обеспечивают Силы обороны, в частности, спецподразделение пограничников "ДОЗОР" и подразделение Главного управления разведки.
Фоторепортаж с легендарного острова опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
На фотографиях видно, что почти все постройки на острове разрушены или повреждены.
Можно увидеть следы от попаданий снарядов, а также уничтоженную вражескую технику.
Тем не менее, над Змеиным реет украинский флаг.
Битва за Змеиный: хронология
- 24 февраля 2022 года российские оккупанты начали обстрел острова Змеиный, захватив его после ожесточенного боя. Украинские моряки отказались казаться, что стало символом мужества и сопротивления. Именно на Змеином родилась знаменитая фраза "Русский военный корабль, иди...".
- 14 апреля тогдашний глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва".
- 2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный.
- 17 июня украинские военные отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".
- 20 июня военные нанесли массированный удар по русскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.
- 22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
- 27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".
- 30 июня российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время освобождения Змеиного украинские силы сбили вражеский вертолет.
- 1 июля украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" со стоящими на причале боекомплектом. Россияне пытались уничтожить остатки заброшенной техники, дважды атакуя остров фосфорными бомбами.
- 7 июля над островом снова взвился сине-желтый флаг.
Напомним, в ГУР рассказали новые подробности освобождения Змеиного. Бойцы более суток провели в открытом море на резиновой лодке.
Также Украина добилась того, что РФ не будет председательствовать в Комиссии по защите Черного моря.
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