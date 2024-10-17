Росія не очолюватиме Чорноморську комісію

Перемога України — Росія не головуватиме у Чорноморській комісії
Під час 44-го чергового засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення українська делегація запобігла передачі головування в ній від Румунії до Росії. Саму ідею, що міжнародну організацію може очолювати держава-агресор, в Україні вважають абсурдною.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
Абсурдна ідея
На черговому засіданні комісії українську делегацію очолювала перша заступниця міністра Олена Крамаренко. За її словами, РФ своїми агресивними діями сприяє забрудненню Чорного моря, тому не може очолювати організацію з його захисту.
"Навіть ідея щодо головування росії у даній комісії — це абсурдно. Українська сторона вважає, що країна-агресор, яка розв’язала війну проти України як сторони Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, з чиєї вини неможливо виконувати Конвенцію та Стратегічний план дій щодо Чорного моря, не може головувати у такій Міжнародній інституції як Чорноморська Комісія", — наголосила представниця України.
Олена Крамаренко запевнила, що продовжуватиме дипломатичну роботу щодо засудження російської агресії.
Що таке Чорноморська комісія
Комісія є керівним органом Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. Її сторонами є Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна і Росія. Її робота спрямована на
збереження біотичного та ландшафтного різноманіття Чорного моря, боротьбу із забрудненням морського середовища нафтою та іншими шкідливими речовинами у надзвичайних ситуаціях. Зазначимо, що Конвенція про захист Чорного моря була підписана ще у 1992 році.
Нагадаємо, через розв'язану Росією війну у Чорному морі масово гинуть дельфіни.
Також сьогодні росіяни знову вивели бойові кораблі у Чорне море.
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