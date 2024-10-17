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Перемога України — Росія не головуватиме у Чорноморській комісії

17 жовтня 2024 18:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росія не очолюватиме Чорноморську комісію
Засідання Чорноморської комісії. Фото: архівне/Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Під час 44-го чергового засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення українська делегація запобігла передачі головування в ній від Румунії до Росії. Саму ідею, що міжнародну організацію може очолювати держава-агресор, в Україні вважають абсурдною.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів

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Абсурдна ідея

На черговому засіданні комісії українську делегацію очолювала перша заступниця міністра Олена Крамаренко. За її словами, РФ своїми агресивними діями сприяє забрудненню Чорного моря, тому не може очолювати організацію з його захисту.

"Навіть ідея щодо головування росії у даній комісії — це абсурдно. Українська сторона вважає, що країна-агресор, яка розв’язала війну проти України як сторони Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, з чиєї вини неможливо виконувати Конвенцію та Стратегічний план дій щодо Чорного моря, не може головувати у такій Міжнародній інституції як Чорноморська Комісія", — наголосила представниця України.

Олена Крамаренко запевнила, що продовжуватиме дипломатичну роботу щодо засудження російської агресії.

Що таке Чорноморська комісія

Комісія є керівним органом Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. Її сторонами є Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна і Росія. Її робота спрямована на 
збереження біотичного та ландшафтного різноманіття Чорного моря, боротьбу із забрудненням морського середовища нафтою та іншими шкідливими речовинами у надзвичайних ситуаціях. Зазначимо, що Конвенція про захист Чорного моря була підписана ще у 1992 році. 

Нагадаємо, через розв'язану Росією війну у Чорному морі масово гинуть дельфіни.    

Також сьогодні росіяни знову вивели бойові кораблі у Чорне море.

Україна Росія Одеса забруднення екологія Чорне море

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