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Победа Украины — Россия не будет председательствовать в Черноморской комиссии

17 октября 2024 18:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россия не будет возглавлять Черноморскую комиссию
Заседание Черноморской комиссии. Фото: архивное/Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во время 44-го очередного заседания Комиссии по защите Черного моря от загрязнения украинская делегация предотвратила передачу председательства в ней от Румынии в Россию. Сама идея, что международную организацию может возглавлять государство-агрессор, в Украине считают абсурдной.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Абсурдная идея

На очередном заседании комиссии украинскую делегацию возглавляла замминистра Елена Крамаренко. По ее словам, РФ своими агрессивными действиями способствует загрязнению Черного моря, потому не может возглавлять организацию по его защите.

"Даже идея относительно председательства России в данной комиссии — это абсурдно. Украинская сторона считает, что страна-агрессор, развязавшая войну против Украины как стороны Конвенции о защите Черного моря от загрязнения, по чьей вине невозможно выполнять Конвенцию и Стратегический план действий по Черного моря, не может председательствовать в таком Международном институции как Черноморская Комиссия", — подчеркнула представительница Украины.

Елена Крамаренко заверила, что будет продолжать дипломатическую работу по осуждению российской агрессии.

Что такое Черноморская комиссия

Комиссия является руководящим органом Конвенции о защите Черного моря от загрязнения. Ее сторонами являются Болгария, Грузия, Румыния, Турция, Украина и Россия. Ее работа направлена на
сохранение биотического и ландшафтного разнообразия Черного моря, борьбу с загрязнением морской среды нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных ситуациях. Конвенция о защите Черного моря была подписана еще в 1992 году.

Напомним, из-за развязанной Россией войны в Черном море массово погибают дельфины.

Также сегодня россияне снова вывели боевые корабли в Черное море.

Украина Россия Одесса загрязнение экология Черное море

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