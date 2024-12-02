Як отримати послугу єВідновлення в Одесі

Зруйнований росіянами будинок. Фото: Новини.LIVE

Відтепер одесити, чиє житло зруйнували російські окупанти, зможуть забронювати кошти на придбання нерухомості за програмою "єВідновлення" не тільки через "Дію", але й через ЦНАП. Раніше там можна було тільки подати заяву на компенсацію.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

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Що змінилося

Люди, які не мають доступу до інтернету чи з інших причин не мають можливості користатися "Дією", можуть подати заяву на отримання житлового сертифікату безпосередньо у ЦНАПі.

"Оновлення забезпечує можливість отримання компенсації для осіб, які раніше не могли скористатися послугою через мобільний застосунок. Зокрема, це дозволяє подавати заяви уповноваженим та законним представникам власників зруйнованого житла, а також особам без РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків)", — пояснили у міністерстві.

Зазначимо, житловий сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.

Адреси ЦНАПів в Одесі

Головний офіс — вулиця Косівська, 2д;

Київський район — вулиця Академіка Корольова, 9;

Хаджибейський район — вулиця Генерала Петрова, 22;

Пересипський район — проспект Добровольського, 106.

Графік прийому громадян у головному офісі та в районних ЦНАПах — з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, частині одеситів відмовляють у компенсації за зруйноване житло. Зокрема, люди, які фактично проживають у пошкодженому або зруйнованому житлі, але не мають правовстановлюючих документів, не зможуть отримати відшкодування.