Как получить услугу єВідновлення в Одессе

Разрушенный россиянами дом. Фото: Новини.LIVE

Теперь одесситы, чье жилье разрушили российские оккупанты, смогут забронировать средства на приобретение недвижимости по программе "єВідновлення" не только через "Дію", но и через ЦНАП. Ранее там можно было только подать заявление на компенсацию.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий.

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Что изменилось

Люди, не имеющие доступа к интернету или по другим причинам не имеющие возможности пользоваться "Дією", могут подать заявление на получение жилищного сертификата непосредственно в ЦНАПе.

"Обновление обеспечивает возможность получения компенсации для лиц, которые раньше не могли воспользоваться услугой через мобильное приложение. В частности, это позволяет подавать заявления уполномоченным и законным представителям владельцев разрушенного жилья, а также лицам без РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика)", — пояснили в министерстве.

Отметим, жилищный сертификат действует в течение 5 лет.

Адреса ЦНАПов в Одессе

Головной офис — улица Косовская, 2д;

Киевский район — улица Академика Королева, 9;

Хаджибейский район — улица Генерала Петрова, 22;

Пересыпский район — проспект Добровольского, 106.

График приема граждан в головном офисе и в районных ЦНАПах — с 10:00 до 16:00.

Напомним, части одесситов отказывают в компенсации за разрушенное жилье. В частности, люди, фактически проживающие в поврежденном или разрушенном жилье, но не имеющие правоустанавливающих документов, не смогут получить возмещение.