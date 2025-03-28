Військова частина судилась в Одесі зі службовцем через гроші

Гроші на пікселі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Військова частина подала позов до одеського суду на військового, який самовільно залишив службу. Командування прагнуло стягнути з нього грошову переплату, яку той взяв, перебуваючи вже у СЗЧ.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Чоловік проходив службу в штурмовому підрозділі Донецької області та самовільно залишив місце дислокації своєї роти. Згодом командування частини провело перевірку та виявило, що військовому переплатили у бухгалтерії 12338,90 грн. Аби повернути гроші підрозділ подав позов до Одеського окружний адміністративний суд.

Що вирішив суд

Одеський суд повністю задовільнив позов військової частини. Службовець має повернути 12 338 гривень безпідставно набутих коштів, оскільки не виконав свої обов'язки, пішовши у СЗЧ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мобілізацію чоловіка з розумовим відхиленням. А також про чоловіка, який не прийшов до ТЦК.