Воинская часть судилась в Одессе со служащим из-за денег

Получал зарплату в СЗЧ — что решил одесский суд
Воинская часть подала иск в одесский суд на военного, который самовольно оставил службу. Командование стремилось взыскать с него денежную переплату, которую тот взял, находясь уже в СЗЧ.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Мужчина проходил службу в штурмовом подразделении Донецкой области и самовольно оставил место дислокации своей роты. Впоследствии командование части провело проверку и обнаружило, что военному переплатили в бухгалтерии 12338,90 грн. Чтобы вернуть деньги подразделение подало иск в Одесский окружной административный суд.
Что решил суд
Одесский суд полностью удовлетворил иск воинской части. Служащий должен вернуть 12 338 гривен безосновательно приобретенных средств, поскольку не выполнил свои обязанности, уйдя в СЗЧ.
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