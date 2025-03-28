Воинская часть судилась в Одессе со служащим из-за денег

Деньги на пиксели. Фото иллюстративное: Укринформ

Воинская часть подала иск в одесский суд на военного, который самовольно оставил службу. Командование стремилось взыскать с него денежную переплату, которую тот взял, находясь уже в СЗЧ.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Мужчина проходил службу в штурмовом подразделении Донецкой области и самовольно оставил место дислокации своей роты. Впоследствии командование части провело проверку и обнаружило, что военному переплатили в бухгалтерии 12338,90 грн. Чтобы вернуть деньги подразделение подало иск в Одесский окружной административный суд.

Что решил суд

Одесский суд полностью удовлетворил иск воинской части. Служащий должен вернуть 12 338 гривен безосновательно приобретенных средств, поскольку не выполнил свои обязанности, уйдя в СЗЧ.

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