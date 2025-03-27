ТЦК мобилизовали одессита с умственными расстройствами

Военные ВСУ. Фото иллюстративное: fcdynamo

Сотрудники терцентров комплектования (ТЦК) мобилизовали мужчину с врожденными умственными расстройствами, а военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. Однако родственники призывника подали иск в суд, чтобы обжаловать решение ВВК.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Пекарь одесского хлебозавода попал к сотрудникам терцентра комплектования. Служащие направили его на военно-врачебную комиссию, которая сразу признала его полностью годным. Однако у мужчины была отсрочка от мобилизации из-за того, что у него с детства была задержка интеллектуального развития, органическое поражение ЦНС (центральной нервной системы) и умственное недоразвитие степени легкой дебильности. Уже находясь в части, призывник заболел и попал в госпиталь. Тогда его родственники подали иск в суд, чтобы обжаловать решение ВВК.

Что решил суд

Суд признал противоправным решение ВВК о признании мужчины с недостатками ума пригодным. Кроме того, истцу за счет государства компенсировали 1211,20 грн на процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о блокировании автобуса с призывниками в Одессе. А также о мужчине, который не пришел по повестке.