ТЦК мобілізували одесита з розумовими розладами

Військові ЗСУ. Фото ілюстративне: fcdynamo

Співробітники терцентрів комплектування (ТЦК) мобілізували чоловіка із вродженими розумовими розладами, а військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби. Проте родичі призовника подали позов до суду, аби оскаржити рішення ВЛК.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Пекар одеського хлібзаводу потрапив до співробітників терцентру комплектування. Службовці направили його на військово-лікарську комісію, яка одразу визнала його повністю придатним. Проте чоловік мав відстрочку від мобілізації через те, що в нього з дитинства була затримка інтелектуального розвитку, органічне ураження ЦНС (центральної нервової системи) та розумовий недорозвиток ступеня легкої дебільності. Вже находячись в частині, призовник захворів та потрапив до шпиталю. Тоді його родичі подали позов до суду, аби оскаржити рішення ВЛК.

Що вирішив суд

Суд визнав протиправним рішення ВЛК щодо визнання чоловіка із вадами розуму придатним. Крім того, позивачу за рахунок держави компенсували 1211,20 грн на процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про блокування автобусу з призовниками в Одесі. А також про чоловіка, який не прийшов за повісткою.