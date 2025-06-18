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Головна Одеса Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 18:33
Актуальні ціни на продукти в Одесі червень 2025 — що подорожчало
Люди в магазині. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Яйця в магазині Олія в магазині Молочка у магазині Овочі в магазині Фрукти в магазині Бакалія в магазині

Літо — це не лише сезон відпочинку й сонячних прогулянок, а й час, коли багато одеситів намагаються наповнити холодильники свіжими продуктами. Саме в цю пору хочеться більше овочів і фруктів, сезонних ягід і легких страв. Але ціни в магазинах можуть зіпсувати навіть настрій найоптимістичнішого покупця. Деякі продукти подорожчали настільки, що на них доводиться дивитися з обережністю.

Журналісти Новини.LIVE завітали до одеського супермаркету, щоб зібрати актуальні ціни на продукти сьогодні. 

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Овочі в магазині

Прилавки рясніють молодою картоплею, хрусткою капустою, огірками й помідорами — саме час готувати борщі, салати та легкі овочеві страви. Але вартість деяких позицій уже не назвеш "сезонною" — наприклад, капуста броколі чи перець вражають ціною. Вибір великий — головне, мати час і терпіння, щоб вибрати потрібне та й розпланувати бюджет.

Вартість овочів: 

  • Картопля молода — 32,90 грн/кг
  • Цибуля молода — 29,90 грн/кг 
  • Капуста молода — 24,90 грн/кг 
  • Капуста цвітна — 69,90 грн/кг
  • Капуста броколі — 219,90 грн/кг
  • Капуста червонокачанна — 59,90 грн/кг
  • Капуста китайська — 59,90 грн/кг
  • Кабачки — 35,90 грн/кг
  • Буряк варений — 81,60 грн/упаковка
  • Морква — 44,90 грн/кг 
  • Редиска – 49,90 грн/упаковка
  • Помідори — 159,90 грн/кг  
  • Помідори Чері — 64,90 грн/упаковка 250 г
  • Помідори Сливка — 99,90 грн/кг
  • Помідори мікада жовта — 99,90 грн/кг
  • Помідори коктейльні — 149,90 грн/кг
  • Огірки — 62,90 грн/кг 
  • Огірки гладкі — 54,90 грн/кг
  • Редиска — 89,90 грн/кг
  • Баклажани — 219,90 грн/кг
  • Перець червоний — 209,90 грн/кг 
  • Перець жовтий — 189,90 грн/кг
  • Часник упаковка — 34,90 грн/упаковка 3 шт
Овочі в магазині
Овочі на прилавку магазину. Фото: Новини.LIVE

Фрукти в магазині

Червень у розпалі — на ринку й у магазинах пік фруктового розмаїття. Персики, нектарини, виноград, черешня та дині — усе стигле, соковите й ароматне. Проте ціни на більшість літніх ласощів не надто дружні до бюджету. Особливо це відчутно у вартості винограду, лохини, ківі та груш. Сім’ям доводиться вибирати між кількістю та якістю, орієнтуючись на акції або більш бюджетні варіанти.

Вартість фруктів:

  • Яблуко Голден — 89,90 грн/кг 
  • Яблуко Ред принц  — 87,50 грн/кг 
  • Яблуко — 79,90 грн/кг
  • Груша Санта Марія — 145,90 грн/кг 
  • Груша Конференція — 169,90 грн/кг
  • Банани — 71,90 грн/кг 
  • Ківі вагове — 209,90 грн/кг
  • Ківі — 89,90 грн/500г
  • Виноград рожевий — 249,90 грн/кг
  • Виноград темний — 164,90 грн/кг
  • Виноград білий — 179,90 грн/кг
  • Персик інжирний — 149,90 грн/кг
  • Лохина — 79,90 грн/100 г
  • Диня — 99,90 грн/кг
  • Манго — 139,90 грн/кг
  • Вишня — 199,90 грн/кг
  • Абрикос — 129,90 грн/кг
  • Черешня — 149,90 грн/кг
  • Нектарин — 89,90 грн/упаковка
  • Персики — 99,90 грн/упаковка
Сливи в магазині
Сливи у магазині. Фото: Новини.LIVE
Дині в магазині
Дині на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Бакалія в магазині

Крупи — це основа, і в літній сезон вони не менш актуальні. Навіть у спеку люди готують каші, додають рис до салатів або використовують крупи в стравах для дітей. Бакалійні товари зазвичай мають стабільні ціни, але і серед них помітна різниця залежно від типу, обробки та бренду. 

Бакалія:

  • Гречка фасована — від 60,90 до 67,90 грн/кг

  • Рис — 65,90 грн/800гр

  • Рис пропарений — від 66,90 до 89,80 грн/800гр

рис в магазині
Бакалія у магазині Одеси. Фото: Новини.LIVE

Яйця в магазині

Яйця залишаються одними з найстабільніших продуктів у ціновому плані. Незалежно від сезону, вони присутні у більшості раціонів — і як окрема страва, і як інгредієнт до випічки чи сніданку. У магазинах Одеси є великий вибір як звичайних курячих, так і перепелиних яєць. Ті, хто шукає економ-варіант, можуть купувати поштучно або орієнтуватися на лотки по 30 штук.

Вартість яєць: 

  • Яйця поштучно — 4,50 грн
  • Яйця десяток — від 53,40 до 83,20 грн
  • Яйця лоток — 190,60 грн/30 шт
  • Яйця перепелині — 75,20 грн/20 шт
Яйця в магазині
Яйця на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Олія в магазині

Олія — продукт щоденного користування, без якого складно уявити приготування страв. У магазинах Одеси наразі доступна як звична соняшникова, так і дорожча оливкова олія. Ціни варіюються залежно від виробника, об'єму та типу пакування. Для багатьох сімей соняшникова олія залишається оптимальним вибором за співвідношенням ціни та якості.

Вартість олії: 

  • Соняшникова олія — від 57,60 до 82,30 грн/850 мл
  • Оливкова олія — від 262,70 до 555,30 грн
Олія в магазині
Вартість олії в магазині. Фото: Новини.LIVE

Молочка у магазині

Молочна продукція завжди в попиті — асортимент на полицях супермаркетів широкий: від бюджетного молока до фермерського масла. Залежно від виробника, вага і якість суттєво впливають на ціну. Проте навіть у межах одного магазину можна знайти різні варіанти, які підійдуть для будь-якого гаманця.

Молочні продукти: 

  • Молоко — від 34,80 до 134,90 грн
  • Сметана — від 51,50 до 59,90 грн/300 г 
  • Сметана — від 33,70 до 41,80 грн/180 г 
  • Кисломолочний сир — від 88,20 до 92,90 грн 
  • Вершкове масло — від 82,50 до 125 грн
Молочний прилавок
Молочний ряд у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Одеське літо — це смак, аромати та яскраві фарби, які видно навіть у супермаркетах. Та разом із цим — це час, коли доводиться зважувати кожну покупку. Ціни на овочі, фрукти та інші продукти в багатьох випадках вимагають уважного підходу й порівняння. Однак завдяки широкому вибору та акціям, кожен може знайти оптимальний варіант для свого столу — головне, мати терпіння і трохи господарської винахідливості.

Раніше ми писали, що в Україні змінилися ціни на молоду картоплю — скільки коштує овоч. А також про те, як змінились ціни на "Привозі" у червні. 

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Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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