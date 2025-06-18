Актуальні ціни на продукти в Одесі червень 2025 — що подорожчало

Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах
Літо — це не лише сезон відпочинку й сонячних прогулянок, а й час, коли багато одеситів намагаються наповнити холодильники свіжими продуктами. Саме в цю пору хочеться більше овочів і фруктів, сезонних ягід і легких страв. Але ціни в магазинах можуть зіпсувати навіть настрій найоптимістичнішого покупця. Деякі продукти подорожчали настільки, що на них доводиться дивитися з обережністю.
Журналісти Новини.LIVE завітали до одеського супермаркету, щоб зібрати актуальні ціни на продукти сьогодні.
Овочі в магазині
Прилавки рясніють молодою картоплею, хрусткою капустою, огірками й помідорами — саме час готувати борщі, салати та легкі овочеві страви. Але вартість деяких позицій уже не назвеш "сезонною" — наприклад, капуста броколі чи перець вражають ціною. Вибір великий — головне, мати час і терпіння, щоб вибрати потрібне та й розпланувати бюджет.
Вартість овочів:
- Картопля молода — 32,90 грн/кг
- Цибуля молода — 29,90 грн/кг
- Капуста молода — 24,90 грн/кг
- Капуста цвітна — 69,90 грн/кг
- Капуста броколі — 219,90 грн/кг
- Капуста червонокачанна — 59,90 грн/кг
- Капуста китайська — 59,90 грн/кг
- Кабачки — 35,90 грн/кг
- Буряк варений — 81,60 грн/упаковка
- Морква — 44,90 грн/кг
- Редиска – 49,90 грн/упаковка
- Помідори — 159,90 грн/кг
- Помідори Чері — 64,90 грн/упаковка 250 г
- Помідори Сливка — 99,90 грн/кг
- Помідори мікада жовта — 99,90 грн/кг
- Помідори коктейльні — 149,90 грн/кг
- Огірки — 62,90 грн/кг
- Огірки гладкі — 54,90 грн/кг
- Редиска — 89,90 грн/кг
- Баклажани — 219,90 грн/кг
- Перець червоний — 209,90 грн/кг
- Перець жовтий — 189,90 грн/кг
- Часник упаковка — 34,90 грн/упаковка 3 шт
Фрукти в магазині
Червень у розпалі — на ринку й у магазинах пік фруктового розмаїття. Персики, нектарини, виноград, черешня та дині — усе стигле, соковите й ароматне. Проте ціни на більшість літніх ласощів не надто дружні до бюджету. Особливо це відчутно у вартості винограду, лохини, ківі та груш. Сім’ям доводиться вибирати між кількістю та якістю, орієнтуючись на акції або більш бюджетні варіанти.
Вартість фруктів:
- Яблуко Голден — 89,90 грн/кг
- Яблуко Ред принц — 87,50 грн/кг
- Яблуко — 79,90 грн/кг
- Груша Санта Марія — 145,90 грн/кг
- Груша Конференція — 169,90 грн/кг
- Банани — 71,90 грн/кг
- Ківі вагове — 209,90 грн/кг
- Ківі — 89,90 грн/500г
- Виноград рожевий — 249,90 грн/кг
- Виноград темний — 164,90 грн/кг
- Виноград білий — 179,90 грн/кг
- Персик інжирний — 149,90 грн/кг
- Лохина — 79,90 грн/100 г
- Диня — 99,90 грн/кг
- Манго — 139,90 грн/кг
- Вишня — 199,90 грн/кг
- Абрикос — 129,90 грн/кг
- Черешня — 149,90 грн/кг
- Нектарин — 89,90 грн/упаковка
- Персики — 99,90 грн/упаковка
Бакалія в магазині
Крупи — це основа, і в літній сезон вони не менш актуальні. Навіть у спеку люди готують каші, додають рис до салатів або використовують крупи в стравах для дітей. Бакалійні товари зазвичай мають стабільні ціни, але і серед них помітна різниця залежно від типу, обробки та бренду.
Бакалія:
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Гречка фасована — від 60,90 до 67,90 грн/кг
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Рис — 65,90 грн/800гр
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Рис пропарений — від 66,90 до 89,80 грн/800гр
Яйця в магазині
Яйця залишаються одними з найстабільніших продуктів у ціновому плані. Незалежно від сезону, вони присутні у більшості раціонів — і як окрема страва, і як інгредієнт до випічки чи сніданку. У магазинах Одеси є великий вибір як звичайних курячих, так і перепелиних яєць. Ті, хто шукає економ-варіант, можуть купувати поштучно або орієнтуватися на лотки по 30 штук.
Вартість яєць:
- Яйця поштучно — 4,50 грн
- Яйця десяток — від 53,40 до 83,20 грн
- Яйця лоток — 190,60 грн/30 шт
- Яйця перепелині — 75,20 грн/20 шт
Олія в магазині
Олія — продукт щоденного користування, без якого складно уявити приготування страв. У магазинах Одеси наразі доступна як звична соняшникова, так і дорожча оливкова олія. Ціни варіюються залежно від виробника, об'єму та типу пакування. Для багатьох сімей соняшникова олія залишається оптимальним вибором за співвідношенням ціни та якості.
Вартість олії:
- Соняшникова олія — від 57,60 до 82,30 грн/850 мл
- Оливкова олія — від 262,70 до 555,30 грн
Молочка у магазині
Молочна продукція завжди в попиті — асортимент на полицях супермаркетів широкий: від бюджетного молока до фермерського масла. Залежно від виробника, вага і якість суттєво впливають на ціну. Проте навіть у межах одного магазину можна знайти різні варіанти, які підійдуть для будь-якого гаманця.
Молочні продукти:
- Молоко — від 34,80 до 134,90 грн
- Сметана — від 51,50 до 59,90 грн/300 г
- Сметана — від 33,70 до 41,80 грн/180 г
- Кисломолочний сир — від 88,20 до 92,90 грн
- Вершкове масло — від 82,50 до 125 грн
Одеське літо — це смак, аромати та яскраві фарби, які видно навіть у супермаркетах. Та разом із цим — це час, коли доводиться зважувати кожну покупку. Ціни на овочі, фрукти та інші продукти в багатьох випадках вимагають уважного підходу й порівняння. Однак завдяки широкому вибору та акціям, кожен може знайти оптимальний варіант для свого столу — головне, мати терпіння і трохи господарської винахідливості.
Раніше ми писали, що в Україні змінилися ціни на молоду картоплю — скільки коштує овоч. А також про те, як змінились ціни на "Привозі" у червні.
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