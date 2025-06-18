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Главная Одесса Овощи, яйца, фрукты — актуальные цены в одесских магазинах

Овощи, яйца, фрукты — актуальные цены в одесских магазинах

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Дата публикации 18 июня 2025 18:33
Актуальные цены на продукты в Одессе июнь 2025 – что подорожало
Люди в магазине. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Овощи в магазине Фрукты в магазине Бакалея в магазине Яйца в магазине Масло в магазине Молочка в магазине

Лето  это не только сезон отдыха и солнечных прогулок, но и время, когда многие одесситы стараются наполнить холодильники свежими продуктами. Именно в эту пору хочется больше овощей и фруктов, сезонных ягод и легких блюд. Но цены в магазинах могут испортить даже настроение самого оптимистичного покупателя. Некоторые продукты подорожали настолько, что на них приходится смотреть с осторожностью.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесский супермаркет, чтобы собрать актуальные цены на продукты сегодня.

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Овощи в магазине

Прилавки пестрят молодой картошкой, хрустящей капустой, огурцами и помидорами  самое время готовить борщи, салаты и легкие овощные блюда. Но стоимость некоторых позиций уже не назовешь "сезонной"  например, капуста брокколи или перец поражают ценой. Выбор большой  главное, иметь время и терпение, чтобы выбрать нужное и распланировать бюджет.

Стоимость овощей:

  • Картофель молодой  32,90 грн/кг
  • Лук молодой  29,90 грн/кг
  • Капуста молодая  24,90 грн/кг
  • Капуста цветная  69,90 грн/кг
  • Капуста брокколи  219,90 грн/кг
  • Капуста краснокочанная  59,90 грн/кг
  • Капуста китайская  59,90 грн/кг
  • Кабачки  35,90 грн/кг
  • Свекла вареная  81,60 грн/упаковка
  • Морковь  44,90 грн/кг
  • Редис  49,90 грн/упаковка
  • Помидоры  159,90 грн/кг
  • Помидоры Черри  64,90 грн/упаковка 250 г
  • Помидоры Сливка  99,90 грн/кг
  • Помидоры микада желтая  99,90 грн/кг
  • Помидоры коктейльные  149,90 грн/кг
  • Огурцы  62,90 грн/кг
  • Огурцы гладкие  54,90 грн/кг
  • Редис  89,90 грн/кг
  • Баклажаны  219,90 грн/кг
  • Перец красный  209,90 грн/кг
  • Перец желтый  189,90 грн/кг
  • Чеснок упаковка  34,90 грн/упаковка 3 шт
Овочі в магазині
Овощи на прилавке магазина. Фото: Новини.LIVE

Фрукты в магазине

Июнь в разгаре  на рынке и в магазинах пик фруктового разнообразия. Персики, нектарины, виноград, черешня и дыни  все спелое, сочное и ароматное. Однако цены на большинство летних лакомств не слишком дружественны к бюджету. Особенно это ощутимо в стоимости винограда, голубики, киви и груш. Семьям приходится выбирать между количеством и качеством, ориентируясь на акции или более бюджетные варианты.

Стоимость фруктов:

  • Яблоко Голден  89,90 грн/кг
  • Яблоко Ред принц  87,50 грн/кг
  • Яблоко  79,90 грн/кг
  • Груша Санта Мария 145,90 грн/кг
  • Груша Конференция 169,90 грн/кг
  • Бананы  71,90 грн/кг
  • Киви весовое  209,90 грн/кг
  • Киви 89,90 грн/500г
  • Виноград розовый  249,90 грн/кг
  • Виноград темный 164,90 грн/кг
  • Виноград белый 179,90 грн/кг
  • Персик инжирный  149,90 грн/кг
  • Голубика  79,90 грн/100 г
  • Дыня  99,90 грн/кг
  • Манго  139,90 грн/кг
  • Вишня  199,90 грн/кг
  • Абрикос  129,90 грн/кг
  • Черешня 149,90 грн/кг
  • Нектарин  89,90 грн/упаковка
  • Персики 99,90 грн/упаковка
Сливи в магазині
Сливы в магазине. Фото: Новини.LIVE
Дині в магазині
Дыни на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Бакалея в магазине

Крупы это основа, и в летний сезон они не менее актуальны. Даже в жару люди готовят каши, добавляют рис в салаты или используют крупы в блюдах для детей. Бакалейные товары обычно имеют стабильные цены, но и среди них заметна разница в зависимости от типа, обработки и бренда.

Бакалея:

  • Гречка фасованная  от 60,90 до 67,90 грн/кг

  • Рис  65,90 грн/800гр

  • Рис пропаренный  от 66,90 до 89,80 грн/800гр

рис в магазині
Бакалея в магазине Одессы. Фото: Новини.LIVE

Яйца в магазине

Яйца остаются одними из самых стабильных продуктов в ценовом плане. Независимо от сезона, они присутствуют в большинстве рационов  и как отдельное блюдо, и как ингредиент к выпечке или завтраку. В магазинах Одессы есть большой выбор как обычных куриных, так и перепелиных яиц. Те, кто ищет экономвариант, могут покупать поштучно или ориентироваться на лотки по 30 штук.

Стоимость яиц:

  • Яйца поштучно  4,50 грн
  • Яйца десяток  от 53,40 до 83,20 грн
  • Яйца лоток 190,60 грн/30 шт
  • Яйца перепелиные 75,20 грн/20 шт
Яйця в магазині
Яйца на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Масло в магазине

Масло  продукт ежедневного пользования, без которого сложно представить приготовление блюд. В магазинах Одессы сейчас доступно как привычное подсолнечное, так и более дорогое оливковое масло. Цены варьируются в зависимости от производителя, объема и типа упаковки. Для многих семей подсолнечное масло остается оптимальным выбором по соотношению цены и качества.

Стоимость масла:

  • Подсолнечное масло  от 57,60 до 82,30 грн/850 мл
  • Оливковое масло  от 262,70 до 555,30 грн
Олія в магазині
Стоимость масла в магазине. Фото: Новини.LIVE

Молочка в магазине

Молочная продукция всегда в спросе  ассортимент на полках супермаркетов широкий: от бюджетного молока до фермерского масла. В зависимости от производителя, вес и качество существенно влияют на цену. Однако даже в пределах одного магазина можно найти разные варианты, которые подойдут для любого кошелька.

Молочные продукты:

  • Молоко  от 34,80 до 134,90 грн
  • Сметана  от 51,50 до 59,90 грн/300 г
  • Сметана  от 33,70 до 41,80 грн/180 г
  • Творог кисломолочный от 88,20 до 92,90 грн
  • Сливочное масло от 82,50 до 125 грн
Молочний прилавок
Молочный ряд в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Одесское лето  это вкус, ароматы и яркие краски, которые видны даже в супермаркетах. Но вместе с этим  это время, когда приходится взвешивать каждую покупку. Цены на овощи, фрукты и другие продукты во многих случаях требуют внимательного подхода и сравнения. Однако благодаря широкому выбору и акциям, каждый может найти оптимальный вариант для своего стола  главное, иметь терпение и немного хозяйственной изобретательности.

Ранее мы писали, что в Украине изменились цены на молодой картофель сколько стоит овощ. А также о том, как изменились цены на "Привозе" в июне.

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Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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