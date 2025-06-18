Актуальные цены на продукты в Одессе июнь 2025 – что подорожало

Люди в магазине. Фото: Новини.LIVE

Лето — это не только сезон отдыха и солнечных прогулок, но и время, когда многие одесситы стараются наполнить холодильники свежими продуктами. Именно в эту пору хочется больше овощей и фруктов, сезонных ягод и легких блюд. Но цены в магазинах могут испортить даже настроение самого оптимистичного покупателя. Некоторые продукты подорожали настолько, что на них приходится смотреть с осторожностью.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесский супермаркет, чтобы собрать актуальные цены на продукты сегодня.

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Овощи в магазине

Прилавки пестрят молодой картошкой, хрустящей капустой, огурцами и помидорами — самое время готовить борщи, салаты и легкие овощные блюда. Но стоимость некоторых позиций уже не назовешь "сезонной" — например, капуста брокколи или перец поражают ценой. Выбор большой — главное, иметь время и терпение, чтобы выбрать нужное и распланировать бюджет.

Стоимость овощей:

Картофель молодой — 32,90 грн/кг

32,90 грн/кг Лук молодой — 29,90 грн/кг

29,90 грн/кг Капуста молодая — 24,90 грн/кг

24,90 грн/кг Капуста цветная — 69,90 грн/кг

69,90 грн/кг Капуста брокколи — 219,90 грн/кг

219,90 грн/кг Капуста краснокочанная — 59,90 грн/кг

59,90 грн/кг Капуста китайская — 59,90 грн/кг

59,90 грн/кг Кабачки — 35,90 грн/кг

35,90 грн/кг Свекла вареная — 81,60 грн/упаковка

81,60 грн/упаковка Морковь — 44,90 грн/кг

44,90 грн/кг Редис — 49,90 грн/упаковка

49,90 грн/упаковка Помидоры — 159,90 грн/кг

159,90 грн/кг Помидоры Черри — 64,90 грн/упаковка 250 г

64,90 грн/упаковка 250 г Помидоры Сливка — 99,90 грн/кг

99,90 грн/кг Помидоры микада желтая — 99,90 грн/кг

99,90 грн/кг Помидоры коктейльные — 149,90 грн/кг

149,90 грн/кг Огурцы — 62,90 грн/кг

62,90 грн/кг Огурцы гладкие — 54,90 грн/кг

54,90 грн/кг Редис — 89,90 грн/кг

89,90 грн/кг Баклажаны — 219,90 грн/кг

219,90 грн/кг Перец красный — 209,90 грн/кг

209,90 грн/кг Перец желтый — 189,90 грн/кг

189,90 грн/кг Чеснок упаковка — 34,90 грн/упаковка 3 шт

Овощи на прилавке магазина. Фото: Новини.LIVE

Фрукты в магазине

Июнь в разгаре — на рынке и в магазинах пик фруктового разнообразия. Персики, нектарины, виноград, черешня и дыни — все спелое, сочное и ароматное. Однако цены на большинство летних лакомств не слишком дружественны к бюджету. Особенно это ощутимо в стоимости винограда, голубики, киви и груш. Семьям приходится выбирать между количеством и качеством, ориентируясь на акции или более бюджетные варианты.

Стоимость фруктов:

Яблоко Голден — 89,90 грн/кг

89,90 грн/кг Яблоко Ред принц — 87,50 грн/кг

87,50 грн/кг Яблоко — 79,90 грн/кг

79,90 грн/кг Груша Санта Мария — 145,90 грн/кг

145,90 грн/кг Груша Конференция — 169,90 грн/кг

169,90 грн/кг Бананы — 71,90 грн/кг

71,90 грн/кг Киви весовое — 209,90 грн/кг

209,90 грн/кг Киви — 89,90 грн/500г

89,90 грн/500г Виноград розовый — 249,90 грн/кг

249,90 грн/кг Виноград темный — 164,90 грн/кг

164,90 грн/кг Виноград белый — 179,90 грн/кг

179,90 грн/кг Персик инжирный — 149,90 грн/кг

149,90 грн/кг Голубика — 79,90 грн/100 г

79,90 грн/100 г Дыня — 99,90 грн/кг

99,90 грн/кг Манго — 139,90 грн/кг

139,90 грн/кг Вишня — 199,90 грн/кг

199,90 грн/кг Абрикос — 129,90 грн/кг

129,90 грн/кг Черешня — 149,90 грн/кг

149,90 грн/кг Нектарин — 89,90 грн/упаковка

89,90 грн/упаковка Персики — 99,90 грн/упаковка

Сливы в магазине. Фото: Новини.LIVE

Дыни на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Бакалея в магазине

Крупы — это основа, и в летний сезон они не менее актуальны. Даже в жару люди готовят каши, добавляют рис в салаты или используют крупы в блюдах для детей. Бакалейные товары обычно имеют стабильные цены, но и среди них заметна разница в зависимости от типа, обработки и бренда.

Бакалея:

Гречка фасованная — от 60,90 до 67,90 грн/кг

Рис — 65,90 грн/800гр

Рис пропаренный — от 66,90 до 89,80 грн/800гр

Бакалея в магазине Одессы. Фото: Новини.LIVE

Яйца в магазине

Яйца остаются одними из самых стабильных продуктов в ценовом плане. Независимо от сезона, они присутствуют в большинстве рационов — и как отдельное блюдо, и как ингредиент к выпечке или завтраку. В магазинах Одессы есть большой выбор как обычных куриных, так и перепелиных яиц. Те, кто ищет экономвариант, могут покупать поштучно или ориентироваться на лотки по 30 штук.

Стоимость яиц:

Яйца поштучно — 4,50 грн

4,50 грн Яйца десяток — от 53,40 до 83,20 грн

от 53,40 до 83,20 грн Яйца лоток — 190,60 грн/30 шт

190,60 грн/30 шт Яйца перепелиные — 75,20 грн/20 шт

Яйца на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Масло в магазине

Масло — продукт ежедневного пользования, без которого сложно представить приготовление блюд. В магазинах Одессы сейчас доступно как привычное подсолнечное, так и более дорогое оливковое масло. Цены варьируются в зависимости от производителя, объема и типа упаковки. Для многих семей подсолнечное масло остается оптимальным выбором по соотношению цены и качества.

Стоимость масла:

Подсолнечное масло — от 57,60 до 82,30 грн/850 мл

от 57,60 до 82,30 грн/850 мл Оливковое масло — от 262,70 до 555,30 грн

Стоимость масла в магазине. Фото: Новини.LIVE

Молочка в магазине

Молочная продукция всегда в спросе — ассортимент на полках супермаркетов широкий: от бюджетного молока до фермерского масла. В зависимости от производителя, вес и качество существенно влияют на цену. Однако даже в пределах одного магазина можно найти разные варианты, которые подойдут для любого кошелька.

Молочные продукты:

Молоко — от 34,80 до 134,90 грн

от 34,80 до 134,90 грн Сметана — от 51,50 до 59,90 грн/300 г

от 51,50 до 59,90 грн/300 г Сметана — от 33,70 до 41,80 грн/180 г

от 33,70 до 41,80 грн/180 г Творог кисломолочный — от 88,20 до 92,90 грн

от 88,20 до 92,90 грн Сливочное масло — от 82,50 до 125 грн

Молочный ряд в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Одесское лето — это вкус, ароматы и яркие краски, которые видны даже в супермаркетах. Но вместе с этим — это время, когда приходится взвешивать каждую покупку. Цены на овощи, фрукты и другие продукты во многих случаях требуют внимательного подхода и сравнения. Однако благодаря широкому выбору и акциям, каждый может найти оптимальный вариант для своего стола — главное, иметь терпение и немного хозяйственной изобретательности.

Ранее мы писали, что в Украине изменились цены на молодой картофель — сколько стоит овощ. А также о том, как изменились цены на "Привозе" в июне.