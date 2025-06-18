Актуальные цены на продукты в Одессе июнь 2025 – что подорожало

Овощи, яйца, фрукты — актуальные цены в одесских магазинах
Лето — это не только сезон отдыха и солнечных прогулок, но и время, когда многие одесситы стараются наполнить холодильники свежими продуктами. Именно в эту пору хочется больше овощей и фруктов, сезонных ягод и легких блюд. Но цены в магазинах могут испортить даже настроение самого оптимистичного покупателя. Некоторые продукты подорожали настолько, что на них приходится смотреть с осторожностью.
Журналисты Новини.LIVE посетили одесский супермаркет, чтобы собрать актуальные цены на продукты сегодня.
Овощи в магазине
Прилавки пестрят молодой картошкой, хрустящей капустой, огурцами и помидорами — самое время готовить борщи, салаты и легкие овощные блюда. Но стоимость некоторых позиций уже не назовешь "сезонной" — например, капуста брокколи или перец поражают ценой. Выбор большой — главное, иметь время и терпение, чтобы выбрать нужное и распланировать бюджет.
Стоимость овощей:
- Картофель молодой — 32,90 грн/кг
- Лук молодой — 29,90 грн/кг
- Капуста молодая — 24,90 грн/кг
- Капуста цветная — 69,90 грн/кг
- Капуста брокколи — 219,90 грн/кг
- Капуста краснокочанная — 59,90 грн/кг
- Капуста китайская — 59,90 грн/кг
- Кабачки — 35,90 грн/кг
- Свекла вареная — 81,60 грн/упаковка
- Морковь — 44,90 грн/кг
- Редис — 49,90 грн/упаковка
- Помидоры — 159,90 грн/кг
- Помидоры Черри — 64,90 грн/упаковка 250 г
- Помидоры Сливка — 99,90 грн/кг
- Помидоры микада желтая — 99,90 грн/кг
- Помидоры коктейльные — 149,90 грн/кг
- Огурцы — 62,90 грн/кг
- Огурцы гладкие — 54,90 грн/кг
- Редис — 89,90 грн/кг
- Баклажаны — 219,90 грн/кг
- Перец красный — 209,90 грн/кг
- Перец желтый — 189,90 грн/кг
- Чеснок упаковка — 34,90 грн/упаковка 3 шт
Фрукты в магазине
Июнь в разгаре — на рынке и в магазинах пик фруктового разнообразия. Персики, нектарины, виноград, черешня и дыни — все спелое, сочное и ароматное. Однако цены на большинство летних лакомств не слишком дружественны к бюджету. Особенно это ощутимо в стоимости винограда, голубики, киви и груш. Семьям приходится выбирать между количеством и качеством, ориентируясь на акции или более бюджетные варианты.
Стоимость фруктов:
- Яблоко Голден — 89,90 грн/кг
- Яблоко Ред принц — 87,50 грн/кг
- Яблоко — 79,90 грн/кг
- Груша Санта Мария — 145,90 грн/кг
- Груша Конференция — 169,90 грн/кг
- Бананы — 71,90 грн/кг
- Киви весовое — 209,90 грн/кг
- Киви — 89,90 грн/500г
- Виноград розовый — 249,90 грн/кг
- Виноград темный — 164,90 грн/кг
- Виноград белый — 179,90 грн/кг
- Персик инжирный — 149,90 грн/кг
- Голубика — 79,90 грн/100 г
- Дыня — 99,90 грн/кг
- Манго — 139,90 грн/кг
- Вишня — 199,90 грн/кг
- Абрикос — 129,90 грн/кг
- Черешня — 149,90 грн/кг
- Нектарин — 89,90 грн/упаковка
- Персики — 99,90 грн/упаковка
Бакалея в магазине
Крупы — это основа, и в летний сезон они не менее актуальны. Даже в жару люди готовят каши, добавляют рис в салаты или используют крупы в блюдах для детей. Бакалейные товары обычно имеют стабильные цены, но и среди них заметна разница в зависимости от типа, обработки и бренда.
Бакалея:
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Гречка фасованная — от 60,90 до 67,90 грн/кг
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Рис — 65,90 грн/800гр
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Рис пропаренный — от 66,90 до 89,80 грн/800гр
Яйца в магазине
Яйца остаются одними из самых стабильных продуктов в ценовом плане. Независимо от сезона, они присутствуют в большинстве рационов — и как отдельное блюдо, и как ингредиент к выпечке или завтраку. В магазинах Одессы есть большой выбор как обычных куриных, так и перепелиных яиц. Те, кто ищет экономвариант, могут покупать поштучно или ориентироваться на лотки по 30 штук.
Стоимость яиц:
- Яйца поштучно — 4,50 грн
- Яйца десяток — от 53,40 до 83,20 грн
- Яйца лоток — 190,60 грн/30 шт
- Яйца перепелиные — 75,20 грн/20 шт
Масло в магазине
Масло — продукт ежедневного пользования, без которого сложно представить приготовление блюд. В магазинах Одессы сейчас доступно как привычное подсолнечное, так и более дорогое оливковое масло. Цены варьируются в зависимости от производителя, объема и типа упаковки. Для многих семей подсолнечное масло остается оптимальным выбором по соотношению цены и качества.
Стоимость масла:
- Подсолнечное масло — от 57,60 до 82,30 грн/850 мл
- Оливковое масло — от 262,70 до 555,30 грн
Молочка в магазине
Молочная продукция всегда в спросе — ассортимент на полках супермаркетов широкий: от бюджетного молока до фермерского масла. В зависимости от производителя, вес и качество существенно влияют на цену. Однако даже в пределах одного магазина можно найти разные варианты, которые подойдут для любого кошелька.
Молочные продукты:
- Молоко — от 34,80 до 134,90 грн
- Сметана — от 51,50 до 59,90 грн/300 г
- Сметана — от 33,70 до 41,80 грн/180 г
- Творог кисломолочный — от 88,20 до 92,90 грн
- Сливочное масло — от 82,50 до 125 грн
Одесское лето — это вкус, ароматы и яркие краски, которые видны даже в супермаркетах. Но вместе с этим — это время, когда приходится взвешивать каждую покупку. Цены на овощи, фрукты и другие продукты во многих случаях требуют внимательного подхода и сравнения. Однако благодаря широкому выбору и акциям, каждый может найти оптимальный вариант для своего стола — главное, иметь терпение и немного хозяйственной изобретательности.
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