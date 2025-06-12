Ціни на українські фрукти 2025 - що подорожчає, а що подешевшає

Абрикоси на ринку. Фото: Новини.LIVE

Цього літа українці знову стикаються з високими цінами на сезонні фрукти. Черешня, полуниця, рання абрикоса та персики ще кілька років тому були доступні майже кожній родині, нині ж з’являються на прилавках із цінником, який лякає. У чому причина такої вартості? І як спека позначиться на цьогорічному врожаї?

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного Аграрного Університету Ірина Іщенко.

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Українські фрукти

Перше, на що варто звернути увагу, — походження самої ягоди. Часто на ринку можна побачити ягоди чи фрукти з захмарними цінами, яку помилково сприймають за українську. Насправді йдеться про імпортну продукцію, яка долає тисячі кілометрів і потребує спеціальних умов зберігання та транспортування.

"У садівництві існує поняття "м’які й ніжні ягоди і фрукти", до яких належать, зокрема, кісточкові культури. Вони погано переносять транспортування і мають короткий термін зберігання. Витрати на логістику, охолодження та зберігання у спеціальних газових середовищах суттєво впливають на кінцеву ціну продукції", — пояснює професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного Аграрного Університету Ірина Іщенко.

Професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного Аграрного Університету Ірина Іщенко про Українські фрукти. Фото: Новини.LIVE

На відміну від імпортної, українські фрукти мають обмежений термін реалізації — вони починають втрачати товарний вигляд уже після першого дня зберігання. Саме тому ціна формується інакше: вона залежить не стільки від витрат на логістику, скільки від швидкості доставки до споживача та обсягів врожаю.

Фрукти без пестицидів

Ще одне часте запитання споживачів — чи є українські фрукти безпечними. Адже частина покупців схиляється до думки, що імпортна та вітчизняна продукція може містити залишки пестицидів або зберігатися з використанням консервантів. Проте, сучасні стандарти вирощування і перевірки якості в Україні дозволяють не сумніватися в користі місцевих фруктів.

"Якщо порівнювати по якості, вони, як правило, абсолютно ідентичні за хімічним складом, за вітамінами, за мінералами. І, звичайно, якщо говорити по змісту пестицидів, то, як і закордонні, так і наші виробники стараються дотримуватись допустимих норм згідно з чинним законодавством. З погляду безпечності, вони абсолютно безпечні й корисні", — зазначає Ірина Іщенко.

Фрукти на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Чи буде врожай цього року

Цьогорічна весна виявилася нестабільною, а на початку червня в південних регіонах уже спостерігається нетипова спека. Це не може не позначитися на врожайності, особливо для культур, чутливих до нестачі вологи.

"Це особливо актуально для суниці. Втім, сучасні насадження суниці, малини, ожини, лохини — у нас і в сусідніх регіонах — усі обладнані системами зрошення. Виняток — кісточкові культури, наприклад, слива. Проте це досить витривала культура, і вона вже відцвіла", — пояснює експертка.

Експертка Ірина Іщенко про те, чи буде врожай цього року. Фото: Новини.LIVE

Волога — ключовий чинник, який впливає не стільки на виживання рослин, скільки на розмір і якість плодів. Якщо опадів буде недостатньо, фрукти можуть бути дрібнішими, а кількість врожаю — меншою. Водночас критичних втрат не очікується: температури залишаються в межах, які культури півдня здатні витримувати. Ну, а українські фрукти — це не лише джерело вітамінів, а й показник стійкості фермерського сектору в умовах змін клімату, зростання цін на ресурси та глобальної конкуренції.

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