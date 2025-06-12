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Главная Одесса Украинские фрукты — какая будет на них цена в этом году

Украинские фрукты — какая будет на них цена в этом году

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Дата публикации 12 июня 2025 06:33
Цены на украинские фрукты 2025 - что подорожает, а что подешевеет
Абрикосы на рынке. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Украинские фрукты Фрукты без пестицидов Будет ли урожай в этом году

Этим летом украинцы снова сталкиваются с высокими ценами на сезонные фрукты. Черешня, клубника, ранние абрикосы и персики еще несколько лет назад были доступны почти каждой семье, сейчас же появляются на прилавках с пугающим ценником. В чем причина такой стоимости? И как жара скажется на нынешнем урожае?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного Аграрного Университета Ирина Ищенко.

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Украинские фрукты

Первое, на что стоит обратить внимание, происхождение самой ягоды. Часто на рынке можно увидеть ягоды или фрукты с заоблачными ценами, которую ошибочно принимают за украинскую. На самом деле, речь идет об импортной продукции, которая преодолевает тысячи километров и требует специальных условий хранения и транспортировки.

"В садоводстве существует понятие "мягкие и нежные ягоды и фрукты", к которым относятся, в частности, косточковые культуры. Они плохо переносят транспортировку и имеют короткий срок хранения. Расходы на логистику, охлаждение и хранение в специальных газовых средах существенно влияют на конечную цену продукции",  объясняет профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного Аграрного Университета Ирина Ищенко.

професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного Аграрного Університету Ірина Іщенко, про фрукти
Профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного Аграрного Университета Ирина Ищенко о украинских фруктах. Фото: Новини.LIVE

В отличие от импортной, украинские фрукты имеют ограниченный срок реализации  они начинают терять товарный вид уже после первого дня хранения. Именно поэтому цена формируется иначе: она зависит не столько от затрат на логистику, сколько от скорости доставки к потребителю и объемов урожая.

Фрукты без пестицидов

Еще один частый вопрос потребителей  являются ли украинские фрукты безопасными. Ведь часть покупателей склоняется к мнению, что импортная и отечественная продукция может содержать остатки пестицидов или храниться с использованием консервантов. Тем не менее, современные стандарты выращивания и проверки качества в Украине позволяют не сомневаться в пользе местных фруктов.

"Если сравнивать по качеству, они, как правило, абсолютно идентичны по химическому составу, по витаминам, по минералам. И, конечно, если говорить о содержании пестицидов, то, как и зарубежные, так и наши производители стараются придерживаться допустимых норм согласно действующему законодательству. С точки зрения безопасности, фрукты абсолютно безопасны и полезны", отмечает Ирина Ищенко.

фрукти на базарі
Фрукты на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Будет ли урожай в этом году

Нынешняя весна оказалась нестабильной, а в начале июня в южных регионах уже наблюдается нетипичная жара. Это не может не сказаться на урожайности, особенно для культур, чувствительных к недостатку влаги.

"Это особенно актуально для земляники. Впрочем, современные насаждения земляники, малины, ежевики, голубики - у нас и в соседних регионах  все оборудованы системами орошения. Исключение  косточковые культуры, например, слива. Однако это достаточно выносливая культура, и она уже отцвела",  объясняет эксперт.

професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного Аграрного Університету Ірина Іщенко.
Эксперт Ирина Ищенко о том, будет ли урожай в этом году. Фото: Новини.LIVE

Влага  ключевой фактор, который влияет не столько на выживание растений, сколько на размер и качество плодов. Если осадков будет недостаточно, фрукты могут быть мельче, а количество урожая меньше. В то же время критических потерь не ожидается: температуры остаются в пределах, которые культуры юга способны выдерживать. Ну, а украинские фрукты  это не только источник витаминов, но и показатель устойчивости фермерского сектора в условиях изменений климата, роста цен на ресурсы и глобальной конкуренции.

Ранее мы писали о том, какие яблоки украинцам лучше не покупать. А также о том, почему клубника на одесских рынках стремительно дешевеет.

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Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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