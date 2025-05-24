Ціна на полуницю в Одесі у травні — які зміни

Полуниця на прилавках одеського ринку. Фото: Новини.LIVE

На ринках Одеси полуниця нарешті почала дешевшати. Вже не 300 гривень за кілограм, а в середньому 220 гривень за великі ягоди. Продавці пояснюють це тим, що новий урожай дозріває, а частина ягоди, яка раніше постраждала від холоду, вже майже закінчилася. Тим часом ціни на інші фрукти залишаються високими, але трохи стабілізуються.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на "Новий ринок" в Одесі, щоб подивитися, які ціни цього тижня на літню ягоду.

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Ціни на полуницю в Одесі

На одеських ринках полуниця більше не розкіш. Ціна на найсолодшу ягоду травня знизилась із 280–300 гривень до 180–200 гривень за кілограм. Подекуди за дрібнішу або середню полуницю просять ще менше.

"Полуничка подешевшала 180 і 200 така крупненька", — каже продавчиня на ринку.

Причина проста: почав дозрівати основний український урожай, і ягода з’являється на прилавках у більших обсягах. Теплі дні нарешті дали результат після затяжної холодної весни, яка затримала сезон.

"Ціни ось у нас такі: полуничка 180, 200 та 220 — це вже добірна", — додає інша продавчиня.

Зазначимо, ще на початку травня на ринку переважала дорога турецька та грецька полуниця. Частина ранньої української ягід через морози загинула, тож ціни були рекордні. Але тепер ситуація змінюється. Продавці обіцяють: далі буде ще смачніше і дешевше. Полуничний сезон нарешті увійшов у свій пік.

Ціни на інші фрукти

На ринку зберігаються високі ціни й на інші фрукти. Наприклад, персики й нектарини привозні тримаються на рівні 500 гривень за кілограм, а абрикоси — близько 350 гривень. Яблука ж подорожчали до 70-80 гривень, бо сезон добігає кінця, а виноград тепер коштує від 300 до 350 гривень. Банани пропонують по 100-200 гривень залежно від виду, а груші — від 150 гривень за місцеві до 170-180 гривень за імпортні.

Нагадаємо, ми писали, що кілограм черешні в одеських супермаркетах сьогодні коштує недешево — 999 гривень. Також через холодну весну та проблеми з зимівлею бджіл на Одещині очікують суттєве зниження врожаю.