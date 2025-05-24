Цена на клубнику в Одессе в мае — какие изменения

Клубника на прилавках одесского рынка. Фото: Новини.LIVE

На рынках Одессы клубника наконец начала дешеветь. Уже не 300 гривен за килограмм, а в среднем 220 гривен за крупные ягоды. Продавцы объясняют это тем, что новый урожай созревает, а часть ягоды, которая ранее пострадала от холода, уже почти закончилась. Тем временем цены на другие фрукты остаются высокими, но немного стабилизируются.

Журналисты Новини.LIVE отправились на "Новый рынок" в Одессе, чтобы посмотреть, какие цены на этой неделе на летнюю ягоду.

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Цены на клубнику в Одессе

На одесских рынках клубника больше не роскошь. Цена на самую сладкую ягоду мая снизилась с 280-300 гривен до 180-200 гривен за килограмм. Кое-где за более мелкую или среднюю клубнику просят еще меньше.

"Клубничка подешевела 180 и 200 такая крупненькая", — говорит продавщица на рынке.

Причина проста: начал созревать основной украинский урожай, и ягода появляется на прилавках в больших объемах. Теплые дни наконец дали результат после затяжной холодной весны, которая задержала сезон.

"Цены вот у нас такие: клубничка 180, 200 и 220 — это уже отборная", — добавляет другая продавщица.

Отметим, еще в начале мая на рынке преобладала дорогая турецкая и греческая клубника. Часть ранней украинской ягоды из-за морозов погибла, поэтому цены были рекордные. Но теперь ситуация меняется. Продавцы обещают: дальше будет еще вкуснее и дешевле. Клубничный сезон наконец вошел в свой пик.

Цены на другие фрукты

На рынке сохраняются высокие цены и на другие фрукты. Например, персики и нектарины привозные держатся на уровне 500 гривен за килограмм, а абрикосы — около 350 гривен. Яблоки же подорожали до 70-80 гривен, потому что сезон подходит к концу, а виноград теперь стоит от 300 до 350 гривен. Бананы предлагают по 100-200 гривен в зависимости от вида, а груши — от 150 гривен за местные до 170-180 гривен за импортные.

Напомним, мы писали, что килограмм черешни в одесских супермаркетах сегодня стоит недешево — 999 гривен. Также из-за холодной весны и проблем с зимовкой пчел в Одесской области ожидают существенное снижение урожая.