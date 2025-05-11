Чому полуниця така дорога в Одесі

Полуниця на прилавку одеського ринку. Фото: Новини.LIVE

На ринку полуниця коштує майже 300 гривень за кілограм — і це не межа. Через холодну весну та неврожай ягоди на прилавках мало, тому ціна кусається. Продавці пояснюють: частина полуниці померзла, а новий урожай ще не дозрів. Люди купують мало, але хто хоче — бере хоч трохи "на смак літа".

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися на одеському ринку Черемушки, скільки коштує в цьому році полуниця та чому ягода так здорожчала.

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Ціни на полуницю в Одесі

Продавчиня Лариса, яка торгує на ринку понад 10 років, каже, що цьогорічна весна сильно вдарила по ягідниках. Тому й ціни такі високі.

"Полуниця подорожчала через погоду. Було холодно, морози повбивали ранній урожай. Її мало, тому ціна така тримається — 260, 270, іноді й більше", — розповідає Лариса.

Зазначимо, що на відміну від ринків у деяких супермаркетах полуницю можна знайти дешевше. Наприклад у магазині "Сільпо" її найвища вартість — 270 грн, а у супермаркеті "Варус" значно нижче — 230 грн за кілограм.

Вартість полуниця в магазині "Сільпо". Фото: Новини.LIVE

Вартість полуниця в магазині "Варус". Фото: Новини.LIVE

Чому полуниця в цьому році так здорожчала

За словами продавчині Лариси, зараз на ринку можна знайти грецьку та турецьку полуницю, але навіть вона дорога. А української — ще менше.

"Наша ягода в закупці ще дорожча. Вона тільки-тільки починає відновлюватися після морозів. Як піде тепло і більше з’явиться, тоді ціни трохи знизяться", — додає жінка.

Покупців небагато, тож беруть ягоди невеликими порціями. Адже всі хочуть скуштувати цю літню ягоду.

"Хто може дозволити — бере трохи, на смак. Але людей на базарі дуже мало. Якби було більше людей, і торгівля б ішла краще", — каже Лариса.

Ціни на інші ягоди на ринку

Водночас продавці мають й інші товари. Виноград — 300 грн/кг, черешня — 350, огірки та помідори — від 120 до 250, молода картопля — 130 грн/кг, кабачки — 60. Лохина ще не українська — коштує 100 грн/кг, авокадо — 70–100. Але увага покупців прикута саме до полуниці.

"Це ж перша ягода, символ літа. Всі чекають. Як тільки стане її більше — люди повернуться", — додає продавчиня.

Нагадаємо, на одеських ринках вже повно свіжої зелені, але ціни на український товар вищі, ніж на імпортний з Туреччини чи Грузії. Також ми писали, що одеські аграрії отримали півтора мільярда кредиту.