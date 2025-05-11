Почему клубника такая дорогая в Одессе

Клубника на прилавке одесского рынка. Фото: Новини.LIVE

На рынке клубника стоит почти 300 гривен за килограмм — и это не предел. Из-за холодной весны и неурожая ягоды на прилавках мало, поэтому цена кусается. Продавцы объясняют: часть клубники померзла, а новый урожай еще не созрел. Люди покупают мало, но кто хочет — берет хоть немного "на вкус лета".

Журналисты Новини.LIVE узнавали на одесском рынке Черемушки, сколько стоит в этом году клубника и почему ягода так подорожала.

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Цены на клубнику в Одессе

Продавщица Лариса, которая торгует на рынке более 10 лет, говорит, что нынешняя весна сильно ударила по ягодникам. Поэтому и цены такие высокие.

"Клубника подорожала из-за погоды. Было холодно, морозы поубивали ранний урожай. Ее мало, поэтому цена такая держится — 260, 270, иногда и больше", — рассказывает Лариса.

Отметим, что в отличие от рынков в некоторых супермаркетах клубнику можно найти дешевле. Например, в магазине "Сильпо" ее самая высокая стоимость — 270 грн, а в супермаркете "Варус" значительно ниже - 230 грн за килограмм.

Стоимость клубника в магазине "Сильпо". Фото: Новини.LIVE

Стоимость клубника в магазине "Варус". Фото: Новини.LIVE

Почему клубника в этом году так подорожала

По словам продавщицы Ларисы, сейчас на рынке можно найти греческую и турецкую клубнику, но даже она дорогая. А украинской — еще меньше.

"Наша ягода в закупке еще дороже. Она только-только начинает восстанавливаться после морозов. Как пойдет тепло и больше появится, тогда цены немного снизятся", — добавляет женщина.

Покупателей немного, поэтому берут ягоды небольшими порциями. Ведь все хотят попробовать эту летнюю ягоду.

"Кто может позволить — берет немного, на вкус. Но людей на базаре очень мало. Если бы было больше людей, и торговля бы шла лучше", — говорит Лариса.

Цены на другие ягоды на рынке

В то же время продавцы имеют и другие товары. Виноград — 300 грн/кг, черешня — 350, огурцы и помидоры — от 120 до 250, молодой картофель — 130 грн/кг, кабачки — 60. Голубика еще не украинская — стоит 100 грн/кг, авокадо — 70-100. Но внимание покупателей приковано именно к клубнике.

"Это же первая ягода, символ лета. Все ждут. Как только станет ее больше — люди вернутся", — добавляет продавщица.

Напомним, на одесских рынках уже полно свежей зелени, но цены на украинский товар выше, чем на импортный из Турции или Грузии. Также мы писали, что одесские аграрии получили полтора миллиарда кредита.