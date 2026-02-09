Відео
Ожеледиця й мороз — в Одесі сьогодні небезпечні погодні умови

Ожеледиця й мороз — в Одесі сьогодні небезпечні погодні умови

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 05:49
Погода в Одесі на сьогодні, 9 лютого: мороз та сильний вітер
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 9 лютого, в Одесі збережеться зимова погода з морозом, снігом і ожеледицею. Синоптики попереджають про складні умови на дорогах і поривчастий північний вітер.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні у місті очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці прогнозують невеликий сніг, удень істотних опадів не передбачається.

На дорогах і тротуарах збережеться ожеледиця, тому пішоходам і водіям радять бути уважними. Вітер північний, зі швидкістю 9-14 м/с, що посилюватиме відчуття холоду.

Температура повітря в Одесі вночі та вдень становитиме -4...-6 °С.

Погода в Одеській області

В Одеській області також буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями проходитиме невеликий сніг, удень без істотних опадів. Подекуди очікується ожеледиця.

Температура повітря в області вночі коливатиметься -4...-9 °С морозу, на півночі — до -14 °С. Вдень прогнозують -2...-7 °С.
На автошляхах області місцями ожеледиця, під час снігу видимість може знижуватися до 1-2 км.

Погодна прикмети на 9 лютого

  • якщо настала відлига, то тепло протримається недовго і незабаром зміниться морозом;
  • снігопад віщує швидке потепління;
  • хмари пливуть проти вітру — до снігу;
  • якщо на заході небо червоне, то будуть хуртовини.

Нагадаємо, на 9 лютого синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом доби в місті збережеться ожеледиця, яка становить підвищену загрозу для пішоходів та водіїв.

Також ми писали, що впродовж 9-11 лютого в Україну знову зайде нова порція морозів. Похолодання виштовхнеться потеплінням вже 12-го лютого.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
