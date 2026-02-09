Погода в Одессе на сегодня, 9 февраля: мороз и сильный ветер

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 9 февраля, в Одессе сохранится зимняя погода с морозом, снегом и гололедом. Синоптики предупреждают о сложных условиях на дорогах и порывистом северном ветре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром прогнозируют небольшой снег, днем существенных осадков не предвидится.

На дорогах и тротуарах сохранится гололедица, поэтому пешеходам и водителям советуют быть внимательными. Ветер северный, со скоростью 9-14 м/с, что будет усиливать ощущение холода.

Температура воздуха в Одессе ночью и днем составит -4...-6 °С.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами будет проходить небольшой снег, днем без существенных осадков. Кое-где ожидается гололедица.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться -4...-9 °С мороза, на севере — до -14 °С. Днем прогнозируют -2...-7 °С.

На автодорогах области местами гололедица, во время снега видимость может снижаться до 1-2 км.

Погодная примета на 9 февраля

если наступила оттепель, то тепло продержится недолго и вскоре сменится морозом;

снегопад предвещает скорое потепление;

облака плывут против ветра — к снегу;

если на западе небо красное, то будут метели.

Напомним, на 9 февраля синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В течение суток в городе сохранится гололедица, которая представляет повышенную угрозу для пешеходов и водителей.

Также мы писали, что в течение 9-11 февраля в Украину снова зайдет новая порция морозов. Похолодание вытолкнется потеплением уже 12-го февраля.