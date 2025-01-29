Одеситка продала неіснуючих талонів на 32 тисячі гривень — деталі

Поліцейський. Фото: ГУНП в Одеській області

Одеситка розміщувала на різних сайтах оголошення про продаж талонів на бензин та дизель від 20 до 40 літрів, яких вона насправді не мала. Жінка встигла продати неіснуючого пального майже на 32 тисячі гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці справи

Жінка зустрічалася із покупцями біля автозаправних станцій у Приморському районі міста, видавала себе за операторку АЗС та збувала пальне по 44 гривні за літр. У такий спосіб протягом тижня підозрювана ошукала п’ятьох громадян на загальну суму 31 780 гривень. Потерпілі звернулися до поліції, завдяки чому зловмисницю вдалося розшукати.

Яке покарання загрожує

У мобільному телефоні жінки знайшли докази її причетності до протиправної діяльності та відкрили кримінальне провадження за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно (ч.1 та 2 ст. 190 КК України). Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про булінг на Миколаєвщині та про те, як покарали одесита, який підробив військовий квиток.