Одесситка продала несуществующих талонов на 32 тысячи гривен — детали

Полицейский. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесситка размещала на различных сайтах объявления о продаже талонов на бензин и дизель от 20 до 40 литров, которых она на самом деле не имела. Женщина успела продать несуществующего топлива почти на 32 тысячи гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности дела

Женщина встречалась с покупателями возле автозаправочных станций в Приморском районе города, выдавала себя за оператора АЗС и сбывала топливо по 44 гривны за литр. Таким образом в течение недели подозреваемая обманула пятерых граждан на общую сумму 31 780 гривен. Потерпевшие обратились в полицию, благодаря чему злоумышленницу удалось разыскать.

Какое наказание грозит

В мобильном телефоне женщины нашли доказательства ее причастности к противоправной деятельности и открыли уголовное производство по факту завладения чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, в частности совершенном повторно (ч.1 и 2 ст. 190 УК Украины). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о буллинге на Николаевщине и о том, как наказали одессита, который подделал военный билет.