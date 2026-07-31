Пальне в Одесі подорожчало: нові ціни на АЗС 31 липня

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі 31 липня змінилися ціни на окремі види пального на АЗС. Найпомітніше подорожчало дизельне паливо. Водночас вартість бензину на частині мереж залишилася без змін. Середні ціни в Одеській області також показують подальше зростання протягом липня.

Журналісти Новини.LIVE дізналися скільки зараз коштує заправити авто на одеських АЗС.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 31 липня великі мережі заправок встановили такі розцінки на пальне:

WOG:

ДП Євро — 92.80 грн/л

ДП Mustang — 95.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

92 — 77.90 грн/л

95 — 79.90 грн/л

95 Energy — немає в наявності

ДП — 89.90 грн/л

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — 95.50 грн/л

ДП Євро — 92.50 грн/л

Як змінилися ціни порівняно за добу

Порівнюючи з показниками за 30 липня, цінники на бензин А-92, А-95 та преміальні марки А-100 залишилися непорушними. Головна зміна дня — суттєве подорожчання дизельного пального на 1 гривню за літр та вище у мережах WOG та ОККО. Водночас у мережі UKRNAFTA дизель знову з'явився в наявності за ціною 89.90 грн/л, однак тимчасово зник з продажу преміальний бензин 95 Energy.

Середні ціни на пальне на АЗС

За останніми даними моніторингу по Одеській області, середні розцінки на стелах АЗС виглядають так:

Бензин А-95 преміум: 84.13 грн/л (+0.14 грн)

Бензин А-95: 81.24 грн/л (+0.10 грн)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін)

Дизельне паливо: 91.44 грн/л (+1.27 грн)

Газ автомобільний: 42.59 грн/л (+0.25 грн)

Вартість пального за даними Мінфіну

Окремий зріз операторів Одеського регіону показує наступну картину цін на заправках:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.99 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 88.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 92.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.50 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.40 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 92.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 40.49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 81.99 грн/л, А-95 — 80.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 92.50 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Динаміка цін з початку місяця

Протягом усього липня ринок пального перебував у стабільному тренді на подорожчання. Порівняно з 1 липня середні ціни зросли таким чином:

А-95+: з 78.34 грн/л піднявся до 84.13 грн/л (+5.79 грн).

А-95: з 75.13 грн/л зріс до 81.24 грн/л (+6.11 грн).

А-92: з 68.90 грн/л додав до 77.90 грн/л (+9.00 грн).

Дизельне пальне: з 75.23 грн/л злетіло до 91.44 грн/л (+16.21 грн).

Автогаз: з 39.87 грн/л піднявся до 42.59 грн/л (+2.72 грн).

За підсумками місяця найбільше зростання показав дизель, подорожчавши на понад 16 гривень за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE на Одещині після зими почали масово ремонтувати дороги. З початку березня служби працюють на ключових дорогах державного значення, які забезпечують основний транспортний потік. Їхня загальна протяжність у Одеській області становить близько 2800 км, і близько 60% перебувають у незадовільному стані.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським. Наразі підготовчі роботи вже проведені, однак реалізацію відкладають через високу вартість. Адже за оцінками, вартість 10 кілометрів дороги може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.